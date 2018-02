Sabanés afirma que su error en Bicimad fue no denunciar los contratos del PP

Madrid, 21 feb (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha considerado hoy que el único error de su gobierno en relación con Bicimad fue no denunciar ante los tribunales el contrato del equipo de gobierno del PP con la empresa concesionaria y su posterior ampliación.

"Si he de reconocer algún error a mi equipo de gobierno es quizás no haber llevado previamente el contrato y su ampliación a los tribunales yo misma", ha respondido hoy en declaraciones a los periodistas Inés Sabanés al finalizar la comisión municipal de Medio Ambiente y Movilidad.

Una comisión de investigación dilucidará si hubo irregularidades al adquirir el servicio, actuación por la que el PP presentó una querella contra Sabanés y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite.

Por el momento, tal y como ha remarcado la propia delegada, ni ella ni Álvaro Martínez Heredia han sido citados a declarar, aunque Inés Sabanés ha dicho hoy que contestará "con toda la seriedad y el rigor" a "todas las informaciones que requiera la justicia". "Faltaría más", ha añadido.

No obstante, la delegada no ha aclarado si comparecerá en la comisión de investigación y, cuando los periodistas le han preguntado si se plantea dimitir, ha remarcado que "todavía no ha sido llamada a declarar" no el gerente tampoco.

"Yo misma haré lo que proceda en el momento que proceda si así lo considero", ha zanjado.

La concejal del gobierno de Manuela Carmena ha dicho tener la convicción de que Bicimad es una de las actuaciones de "mayor y mejor nivel" del gobierno municipal y ha remarcado que en ese procedimiento "no solo se actuó con toda la legalidad sino que se resolvió un problema" generado por el PP.

"Igual lo que fue un error es no haber denunciado todo ese servicio en ese momento que dio problemas y a quien ese momento lo desarrolló", ha dicho a los periodistas Inés Sabanés en referencia al gobierno de Ana Botella, que firmó los contratos con la empresa externa Bonopark para la puesta en marcha del servicio público de alquiler de bicicletas.

Ese contrato suponía pérdidas de 300.000 euros mensuales a la concesionaria, que amenazó con declararse en suspensión de pagos, y ante "un contrato al borde de la quiebra" el gobierno municipal trató de resolver la situación "de la mejor manera posible", según la delegada de Medio Ambiente o Movilidad.

"Era dejar morir o eliminar un servicio que tenía una enorme importancia para la ciudad", ha dicho Sabanés