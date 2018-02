Dastis, sobre Anna Gabriel: "Lo que debe ocurrir es que se ponga en marcha la Justicia"

21/02/2018 - 17:53

TEHERÁN, 21 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Carolina Jiménez) El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, considera que ante la huida a Suiza de la exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel "lo que debe ocurrir es que se ponga en marcha la Justicia, que decida lo que va a hacer" y que se aborde "en el marco de la normativa que sea aplicable entre Suiza y España".

Dastis, que se encuentra de visita oficial en Irán, ha dicho no tener "muchos datos" sobre el caso de la exdiputada del Parlament y ha asegurado desconocer las palabras del portavoz del Departamento de Justicia suizo, Folco Galli, que ha advertido de que, si los delitos que se le imputan a Gabriel son de contenido fundamentalmente político, no será extraditada a España.

"No he oído la declaración y no sé si habla en nombre del Gobierno suizo", ha añadido el ministro.