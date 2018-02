Albiol apuesta por "profundizar" en el 155 si se inviste a un investigado

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha apostado este jueves por "alargar y profundizar" la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se inviste a un presidente de la Generalitat investigado, en prisión provisional, en libertad condicional o en el extranjero.

En rueda de prensa, ha defendido "alargar con profundidad el 155 si al frente del Govern se pone a una persona en prisión, imputada o huida", en alusión a las negociaciones JxCat-ERC para desencallar la investidura, y en que empiezan a sonar alternativas a Carles Puigdemont, como Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Jordi Turull y Oriol Junqueras.

Ha señalado que es mejor no hacer caso a tantos nombres para "no acabar desquiciado: lo mejor es no caer en su trampa para distraer al personal con peleas internas".

"Si no hay un Govern lo más normal posible, sería partidario de que el 155 se mantuviera en el tiempo hasta que haya esa normalidad", ha destacado.

También ha detallado que el 155 se planteó "para que hubiera normalidad en enero, pero ahora hay un clima esperpéntico que hace lógico que se alargue y se module con cierta intensidad y con condiciones diferentes" de las establecidas inicialmente.

El 155 debe finalizar con el nombramiento de un nuevo Govern, y Albiol es partidario de que se vuelva a plantear y aprobar en el Senado si el presidente es un investigado, aunque subraya que es una idea que defiende él y que en ningún caso se ha planteado formalmente en el PP ni en los órganos de gobierno.

PLENO DEL PARLAMENT

Sobre la posibilidad de que se convoque un pleno del Parlament para los próximos días --se abordará este viernes en la Mesa y la Junta de Portavoces--, ha ironizado con que "no habrá más remedio que aceptar 'pulpo' como animal de compañía".

No ve sentido a un pleno que no sea de investidura, porque no hay un Govern con el que debatir, y lamenta que "la única iniciativa que hay tenido Cs en dos meses" sea precisamente un pleno que no es de investidura.

EL INFORME DE AI

Al preguntársele por el informe de Amnistía Internacional (AI) que indica que se empleó fuerza excesiva contra los votantes del 1-O, ha mostrado su "discrepancia total y absoluta con Amnistía Internacional, no solo con esta visión, sino con muchas otras".

Y sobre la defensa del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de que no hubo cargas policiales aquél día, ha señalado que "si lo dice él, que es un experto, pues no hubo cargas policiales".

Preguntado por la cuenta de Twitter anónima del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña, Daniel Baena, el popular ha dicho que desconoce el asunto pero es de suponer "que los órganos disciplinarios actuarán" si ha tenido un comportamiento inadecuado.