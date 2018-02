El Kremlin culpa de la situación en Guta a los que apoyan a los terroristas

Moscú, 22 feb (EFE).- El Kremlin culpó hoy de la situación en Guta Oriental a aquellos países que apoyan a los terroristas en Siria, entre los que dijo no encontrarse ni el régimen de Bachar al Asad, ni Rusia, ni Irán.

"De la situación en Guta Oriental son responsables aquellos que apoyan a los terroristas que siguen allí presentes. Y, como ustedes saben, ni Rusia, ni Siria, ni Irán se encuentran en esa categoría", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa.

Recordó que los tres "libran sobre el terreno una guerra incondicional contra los terroristas en Siria".

Mientras, en Belgrado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo: "hace algunos días nuestros militares plantearon a los terroristas abandonar Guta Oriental por las buenas" pero éstos se negaron.

El Kremlin ya rechazó ayer las acusaciones sobre la supuesta participación rusa en los ataques y bombardeos contra Guta Oriental, principal feudo opositor en las afueras de Damasco, en los que se calcula que han muerto desde el domingo más de 300 personas.

"Estas acusaciones son infundadas. No se entiende en qué se basan. No aportan ningún dato concreto. No estamos de acuerdo con ellas", zanjó Peskov.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha acusado a la aviación siria y rusa, así como a la artillería de las fuerzas gubernamentales, de perpetrar los ataques contra distintas partes de Guta Oriental.

Desde el domingo, al menos 322 personas han perecido, entre ellas 76 menores, y 1.710 han resultado heridas por los ataques contra Guta Oriental, de acuerdo con el recuento del Observatorio.

La canciller alemana, Angela Merkel, instó hoy a Rusia e Irán a usar su influencia para atajar la "masacre" que, según Berlín, está perpetrando el régimen sirio en Guta Oriental.

EEUU también ha llamado a Rusia a poner fin a su apoyo al régimen de Damasco y a sus aliados, a los que responsabilizó de la dramática situación humanitaria en la zona.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido la "suspensión inmediata" de las hostilidades y el Consejo de Seguridad de la ONU votará esta semana, previsiblemente hoy, una propuesta de resolución para decretar una tregua de treinta días en Siria.