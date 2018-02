ERC no avala propuesta de resolución de JxCat e insiste en un acuerdo global

Barcelona, 23 feb (EFE).- ERC ha puntualizado esta mañana que no avala la propuesta de resolución presentada hoy de forma unilateral por JxCat, y que rechaza presentar iniciativas aisladas sin previamente haber alcanzado un acuerdo global que incluya una investidura efectiva, el acuerdo de gobierno y su estructura.

JxCat ha registrado hoy en solitario en el Parlament una propuesta de resolución en la que pide "ratificar la confianza" en Carles Puigdemont como "presidente de la Generalitat" e insta a "restaurar" la institución de la Presidencia tras la intervención y cese del Govern por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La presentación en solitario de esta iniciativa no ha sentado nada bien en ERC, que ha reaccionado puntualizando que no la avala y que no apoyará iniciativas aisladas como esta sin antes haber alcanzado "un acuerdo global".

Dicho acuerdo global tiene que incluir, según han indicado fuentes republicanas, la investidura efectiva del presidente, el reconocimiento del presidente legítimo que permanece en Bruselas (Carles Puigdemont), el acuerdo de gobierno -que es el programa del nuevo Ejecutivo- y la estructura organizativa de este último.

Si bien las negociaciones entre JxCat y ERC han avanzado mucho y ya hay algunas partes de este acuerdo global que han sido pactadas, aún subsisten discrepancias, por ejemplo, sobre la estructura organizativa del nuevo Govern, o sobre los nombres que ocuparán los principales cargos, que son los de presidente efectivo y vicepresidente.

ERC rechaza de plano la supresión de la vicepresidencia del Govern, que le corresponde a su partido proponer, por entender que implicaría que JxCat acumularía demasiado poder, en lo que ha denominado un "tres por uno", los principales cargos: el de presidente legítimo, el de presidente efectivo y el de conseller de la Presidencia.

Los republicanos tampoco están de acuerdo en reducir las atribuciones del vicepresidente, como proponía JxCat, y no aceptan la pretensión de que Puigdemont se atribuya desde Bruselas la facultad de convocar elecciones o la de designar o cesar a los consellers.

Por lo que respecta al reparto de consellerías, en las últimas horas han surgido nuevas discrepancias entre JxCat y ERC, por lo que esta cuestión aún permanece abierta ahora mismo. EFE