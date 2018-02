Rajoy cree buena noticia el menor apoyo al independentismo y pide ya un president

Bruselas, 23 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado hoy de "buena noticia" el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que rebaja el apoyo ciudadano al independentismo y ha instado a que se proponga ya un candidato a president "sin problemas judiciales" y que pueda ser investido.

Rajoy ha valorado de esta forma ese sondeo del centro de estudios catalán conocido hoy en el que se asegura que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido ocho puntos respecto al pasado mes de octubre hasta situarse en el 40,8 por ciento, mientras que los contrarios a la secesión ascienden al 53,9 por ciento.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado su satisfacción por el hecho de que muchos ciudadanos catalanes estén reflexionado y pensando si merece la pena todo lo vivido y lo que se sigue viviendo.

Rajoy ha insistido en que lo que se necesita ahora es normalidad institucional, política, económica y social y que el Parlamento de Cataluña empiece a tratar los asuntos que les importan.

"Espero que el sentido común se recupere, se proponga un candidato que no esté metido en problemas judiciales, que miremos hacia adelante y, a partir de ahí, intentar construir algo positivo", ha añadido.

Al plantearle si el Gobierno dejaría de aplicar el artículo 155 de la Constitución si Junts per Catalunya y ERC pactan un candidato que no esté inmerso en casos judiciales, ha reiterado que ese artículo no será efectivo desde que tome posesión un nuevo Govern.

Tras insistir en que Carles Puigdemont no puede ser candidato porque así lo dijo el Tribunal Constitucional, ha lamentado que "por la situación de un señor" haya siete millones de catalanes en una situación como la que están viviendo.