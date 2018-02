Merkel dice que acoger refugiados "puede tener un impacto" en el presupuesto de la UE

Bruselas, 23 feb (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy que la acogida de refugiados e inmigrantes por parte de diferentes Estados miembros en la Unión Europea (UE) "puede tener un impacto" en el próximo marco financiero plurianual, que cubrirá el periodo posterior a 2020.

La mandataria realizó esas declaraciones tras participar en la cumbre europea informal de este viernes a la que asistieron los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que seguirán en la UE tras la salida del Reino Unido y en la que se inició el debate sobre las próximas cuentas comunitarias.

Merkel asumió que algunos países están "más directamente afectados" al recibir mayores flujos de refugiados y admitió que supone "una mayor carga financiera" al tener que habilitar escuelas o facilitar la entrada de esas personas en el ámbito profesional.

"Todo eso puede conducir a tareas adicionales, que algunos países tienen que mostrar y otros no tanto, y eso puede tener un impacto en el futuro presupuesto", dijo la canciller, quien, no obstante, reconoció que la cuestión de la condicionalidad no se debatió en la reunión y ella simplemente la mencionó en su intervención.

Además, instó a reducir la burocracia y simplificar la gestión de la Política Agrícola Común (PAC).

Entre las prioridades del próximo presupuesto plurianual, Merkel también citó la investigación y la inteligencia artificial, la política exterior o la protección de las fronteras comunitarias.

Sobre los plazos para finalizar la negociación de las futuras cuentas, que se suele prolongar durante varios años, la dirigente aseguró que no se han fijado plazos, si bien se mostró partidaria de "acelerar" el proceso, aunque pidió esperar antes de concluir si es posible cerrar un acuerdo sobre la cuestión antes de las próximas elecciones europeas, previstas para mayo de 2019.

La canciller hizo referencia, asimismo, a la carta que ella y el presidente francés, Emmanuel Macron, han enviado al presidente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que apoye la resolución de la ONU sobre el alto el fuego en la región siria de Guta Oriental.

"Instamos al presidente ruso a hacer todo lo posible para que el Consejo de Seguridad de la ONU hoy adopte la resolución que pueda crear un cese el fuego con acceso humanitario", declaró.

Rusia frenó anoche en el Consejo de Seguridad de la ONU esa resolución, que buscaba establecer una tregua humanitaria en el enclave rebelde sirio de Guta Oriental, pero su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró hoy dispuesto a aprobarla si existen garantías de cumplimiento.