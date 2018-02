El Parlament intentará desbloquear la investidura en un pleno el 1 de marzo

Barcelona, 23 feb (EFE).- El Parlament intentará desbloquear la investidura en un pleno el 1 de marzo en el que se abordará una propuesta de resolución de JxCat para "ratificar" a Carles Puigdemont como "presidente de la Generalitat", mientras las fuerzas independentistas prosiguen las negociaciones con escollos en la estructura del Govern.

Tras el parón de ayer, JxCat y ERC han reanudado sus conversaciones, en las que siguen sin llegar a un acuerdo sobre el reparto de consellerías, la presidencia -las atribuciones de Puigdemont en Bruselas y el president efectivo en Cataluña- y la vicepresidencia.

Todo ello en un momento en el que, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el apoyo a la independencia se desploma ocho puntos respecto al pasado octubre y cae hasta el 40,8%, mientras que los contrarios a la secesión aumentan al 53,9%.

La fuerza independentista más perjudicada, según el mismo sondeo, es JxCat, que pasaría de 34 a 29-31 escaños, quedando por detrás de Ciudadanos y ERC, que empatarían en el primer puesto con 33-35 diputados aunque con una ligera ventaja del partido naranja en votos, mientras que la CUP subiría de los 4 actuales a 7-8 representantes.

Si bien el acuerdo entre los soberanistas está avanzado, aún quedan aspectos por cerrar, pero JxCat no ha querido esperar a tener el pacto global y hoy ha presentado una propuesta de resolución en la que reclama que "ratificar la confianza" en Carles Puigdemont como "presidente de la Generalitat" e insta a "restaurar" la institución de la Presidencia.

Al presentarla hoy, el grupo de Puigdemont ha logrado que entrara en el orden del día del pleno convocado para el próximo jueves 1 de marzo por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

El propio Torrent ha protagonizado una de las imágenes de la jornada durante la celebración de la festividad de la abogacía de Barcelona, en la que estaba presente el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La cúpula judicial catalana ha abandonado el acto como señal de protesta mientras el presidente del Parlament denunciaba la existencia de presos políticos en España.

El pleno del Parlament está fijado en el calendario como una fecha límite para cerrar un acuerdo entre los grupos soberanistas, si es que pretenden tener un discurso único ante la resolución de JxCat y las otras presentadas, que también hacen referencia a la investidura.

La sesión, que inicialmente habían solicitado por separado Ciudadanos y los comunes, servirá para debatir en total cuatro propuestas de resolución, tres de ellas para abordar el bloqueo de la investidura (Ciudadanos, Comunes y PSC-Units) y la cuarta, la de JxCat, para "ratificar" a Puigdemont.

Además, el PPC ha presentado una quinta propuesta de resolución también sobre el desbloqueo que no ha entrado aún en el orden del día pero que podría hacerlo.

Sobre la resolución de JxCat, el portavoz adjunto del grupo, Eduard Pujol, la ha justificado por la necesidad de defender que Puigdemont tiene "todo el derecho del mundo" a ser president, pero ha admitido que esta iniciativa se lleva a cabo "al margen" de la negociación con ERC.

De hecho, no ha sentado nada bien en ERC, que no ha tardado en reaccionar puntualizando que no la avala y que no apoyará iniciativas aisladas.

Dicho acuerdo global tiene que incluir, según han indicado fuentes republicanas, la investidura "efectiva" del presidente (en el Parlament), el reconocimiento del "presidente legítimo" que permanece en Bruselas (Carles Puigdemont), el acuerdo de gobierno -que es el programa del nuevo Ejecutivo- y la estructura organizativa de este último.

Si bien las negociaciones entre JxCat y ERC han avanzado mucho y ya hay algunas partes de este acuerdo global que han sido pactadas, aún subsisten discrepancias, por ejemplo, sobre la estructura organizativa del nuevo Govern, o sobre los nombres que ocuparán los principales cargos, que son los de presidente efectivo y vicepresidente.

Pero Eduard Pujol no ha querido salir hoy del discurso oficial de JxCat, según el cual el candidato a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont, sin querer comentar planes B ni la exigencia de ERC de un presidente efectivo en Cataluña.

Formalmente, Puigdemont es el candidato a la Generalitat porque así lo propuso el presidente del Parlament, Roger Torrent, aunque el republicano cambiará de candidato cuando el expresidente catalán en Bruselas oficialice su paso al lado.

El tercer actor del soberanismo, la CUP, ha querido hoy reunir a JxCat y ERC para exigir a ambas formaciones que "concreten" en un documento los términos del acuerdo sobre la investidura que ultiman.

Por su parte, Ciudadanos ha avanzado que pedirán a la Mesa del Parlament la reconsideración de la admisión a trámite de la propuesta de resolución de JxCat por si ésta "va en contra de la legalidad y de la democracia".

Una resolución que desde Catalunya En Comú-Podem también han criticado porque para ellos es "ambigua" y se trata de "un juego simbólico".