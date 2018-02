Serrat: se vive muy angustiado sin un Gobierno en Cataluña

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- El cantautor español Joan Manuel Serrat afirmó hoy que no sabe si "se vive mejor" en Cataluña desde que "no hay Gobierno", mientras se intenta desbloquear la investidura del próximo presidente, pero aseguró que se vive "muy angustiado" con una situación de este tipo.

"Lo que me preocupa también en esto es el acostumbrarse. Cuando el alma y el cuerpo se acostumbran a algo es una pésima señal", aseveró el intérprete, nacido en Barcelona en 1943, durante una entrevista con la Radio Nacional de Argentina en Buenos Aires, ciudad en la que está ofreciendo varios recitales.

Al ser consultado por si le preguntan cómo ve Argentina cuando vuelve a España, Serrat fue tajante.

"Allá en estos momentos están muy preocupados de lo que ocurre allí. Hay una 'monotemática' de la que no somos capaces de salir. Tú piensa que en Cataluña en estos momentos no hay gobierno desde no sé cuánto tiempo", contestó.

"No sé si se vive mejor, pero se vive muy angustiado con una situación de este tipo. No depende de la ciudadanía", añadió.

El Parlamento de Cataluña intentará desbloquear la investidura del presidente de esa comunidad autónoma española en un pleno el 1 de marzo, más de dos meses después de las elecciones catalanas en las que los partidos independentistas revalidaron su mayoría absoluta, sin que se haya avanzado en la formación de un nuevo Gobierno autonómico.

El principal foco de conflicto se centra en la figura del candidato y expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas desde finales de octubre, y sobre quien pesa una orden de detención en España, por lo que no puede regresar para ser investido.

Sobre qué ha pasado en Cataluña en los últimos meses, en referencia al proceso de independencia, Serrat consideró que este tipo de situaciones "tienen altibajos que son más notorios en unas circunstancias que en otras y que forman parte de la sensibilidad de las personas", no solamente "de la historia de los pueblos sino también de los momentos en que estas cosas ocurren".

"Todo lo que tiene que ver con el mundo del sentimiento es muy manipulable. Y por tanto es muy laminero, muy goloso, el jugar con estos elementos para mover la sensibilidad de la gente", argumentó.

A su juicio, tratar de explicar qué esta ocurriendo en Cataluña "es complicado sin entrar a discutir qué esta ocurriendo en España y la respuesta del Estado español frente esta situación".

"Sin duda existe un descontento de la gran parte de la ciudadanía en Cataluña con la realidad que está ocurriendo y por tanto estas situaciones, si no se entran a resolver con voluntad de resolverlo, si se utilizan en beneficio de grupos o tribus, es muy difícil que no existan situaciones conflictivas", aseveró.

Para el intérprete de "Mediterráneo", los conflictos siempre son "resultados de fracasos".

"Pero el nacionalismo se puede ver desde un lado u otro siempre. El nacionalismo de un lugar no exime a la totalidad de su responsabilidad nacionalista. De la manera que existe un nacionalismo catalán existe uno español, de la manera que existe un nacionalismo escocés y existe uno inglés", consideró.

"Siempre lamentablemente, detrás de todas estas historias sentimentales, existe el dinero y la fuerza de la plata", concluyó.