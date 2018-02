Cs sigue a la espera de que Rajoy y Montoro cumplan su palabra con los PGE

Madrid, 26 feb (EFE).- Ciudadanos sigue a la espera de que el presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda cumplan con el preacuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y advierten que no lo respaldarán si no reflejan la equiparación salarial de policía y guardia civil y no cesan a la senadora del PP imputada por corrupción.

Después de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmara con total seguridad el viernes que el Ejecutivo aprobará las cuentas públicas antes de Semana Santa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que ellos no han hablado con el Gobierno en estas últimas horas.

Y según ha explicado en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la Ejecutiva, Cs mantiene sobre la mesa las mismas condiciones para respaldar las cuentas: cumplir con "todas las mejoras" sociales y económicas incluidas en el preacuerdo por valor de 8.500 millones.

En todo caso, no votarán a favor de los presupuestos si no se aplica la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad con las policías autonómicas (1.500 millones en tres años) y si no obligan a la senadora Pilar Barreiro a dejar su cargo.

Tiene claro, eso sí, que no apoyarán la enmienda a la totalidad de Podemos por considerar que sus presupuestos alternativos suponen un gasto que España no tiene y que se tendrían que sufragar "asfixiando" a los españoles a impuestos o "asfixiando" a España con una deuda "inasumible".

No se ha pronunciado sobre cuál sería el posicionamiento del partido naranja a la enmienda a la totalidad que presumiblemente presentará el PSOE a las cuentas.

Villegas ha señalado también que en los próximos días registrarán en el Congreso el proyecto de ley contra la precariedad laboral anunciado el fin de semana y que contempla la elaboración de un contrato único sin fecha de caducidad, es decir, la eliminación de los contratos temporales.

España, ha defendido, "no se puede resignar" a las elevadas tasas de paro y precariedad que tiene. "No son una plaga bíblica", ha subrayado.