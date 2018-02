Ciudadanos forzará una votación para que el Parlament "deje claro" que Puigdemont no puede ser presidente

26/02/2018 - 15:32

Reprocha a PSC y ERC que hayan facilitado que los independentistas tengan mayoría en todas las comisiones parlamentarias

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos presentará una propuesta de resolución en el Parlament de Cataluña que "deje claro" que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no puede volver a ser presidente mientras esté huido en Bélgica.

"Parece que nadie se atreve a decir a Puigdemont que está desnudo y a ver si Parlament lo vota", ha explicado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, este lunes en rueda de prensa insistiendo en la necesidad de que el presidente de la institución, Roger Torrent, tenga "valor" para presentar un candidato "que no esté huido ni en la cárcel".

Villegas ha celebrado que Ciudadanos "haya conseguido forzar" un "desbloqueo" del Parlament y que "se vuelva a abrir después de meses de parálisis" debido a que "los separatistas no se ponen de acuerdo". "Lo fundamental era abrir nuevamente el Parlament, que se hiciera un debate con transparencia, luz y taquígrafos, lejos reuniones oscuras", ha insistido.

El dirigente de la formación naranja cree que "todos catalanes tienen que tener clara la posición" oficial y que "quede claro de una vez que Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat". "Todos saben que no lo puede ser, pero no se atreven a decirlo", ha lamentado.

COMISIONES PARLAMENTARIAS

En este contexto, ha lamentado también el acuerdo alcanzado por PSC, ERC, PP y CUP por el que los independentistas han renunciado a un diputado a la Diputación Permanente y los socialistas a otro a las comisiones parlamentarias para que CUP y el PP puedan tener un representante cada uno.

Según ha censurado, esta aritmética permite a los independentistas contar con mayoría absoluta en todas las comisiones. "Nosotros no hubiéramos entrado en ese juego", ha lamentado insistiendo en que con esta situación se reproduce el reparto de mayorías del Pleno del Parlament.