Cs apoya una comisión de investigación sobre Metro y PSOE-M prefiere esperar

Madrid, 27 mar (EFE).- El grupo parlamentario de Cs en la Asamblea de Madrid apoya la propuesta de Podemos de crear una comisión de investigación sobre Metro de Madrid tras reconocer la presencia de amianto, el PP se niega y el PSOE-M no lo descarta pero aboga por tratar este asunto en la comisión de Transportes.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha propuesto la creación de esta comisión para analizar las condiciones de seguridad de los trabajadores del suburbano madrileño, aunque todavía no ha hecho los trámites para solicitarlo de manera formal.

La Mesa de la Asamblea de Madrid es la que tendría que dar el visto bueno a su creación a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Cámara.

"Nosotros no nos opondremos, pero en esta Asamblea hay muchísimas comisiones y depende de los servicios de la Cámara buscarle un hueco", ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, se ha mostrado a favor de "investigar" lo que ha pasado en Metro de Madrid ya que considera que es "bastante grave" que siga habiendo trenes con amianto.

"Es una situación cuanto menos dantesca, nadie se esperaba que tuviéramos trenes tóxicos en la Comunidad de Madrid y nadie supiese nada", ha apuntado.

Sobre la proposición no de ley registrada por Podemos donde la formación morada solicita la dimisión del consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha recordado que en Ciudadanos han pedido su comparecencia en la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea.

"Es ilógico pedir la dimisión y después escuchar explicaciones (...) vamos a actuar de forma coherente", ha señalado.

El portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, considera que lo que ha sucedido en Metro de Madrid es "intolerable" y "exige asumir responsabilidades políticas" si se conoce que "no se ha obrado bien".

"Quizá deberíamos empezar por llevar este asunto a la comisión de Transportes y por escuchar la comparecencia de Borja Carabante", ha añadido.

Al respecto, ha comentado que su grupo no está cerrado "a adoptar las medidas que haya que tomar", pero ha insistido en que "no estaría mal" tratar el asunto de Metro en la comisión de Transportes y, si no obtienen una "respuesta adecuada", analizar de "forma conjunta" la creación de una comisión de investigación.

"Procede hacer algo serio, pero puede haber modos distintos", ha subrayado.

Recientemente, Metro de Madrid ha reconocido la presencia de amianto en algunos trenes de las líneas 1, 6 y 9 del suburbano madrileño

Además, desde la empresa han confirmado el reconocimiento de 'enfermedad profesional' a un trabajador por un tipo de cáncer vinculado a la exposición de amianto y han informado de la posibilidad de que un segundo empleado pudiera resultar enfermo por manipulación de este material durante muchos años.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando un tercer caso de un trabajador al que detectaron cáncer de pulmón hace dos años por si esta enfermedad pudiera tener relación con su contacto con el amianto.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, considera que el protocolo puesto en marcha por Metro de Madrid "llega tarde" y cree que es "imprescindible" crear una comisión de investigación.

"Confiamos en que se le encuentre un hueco en la Asamblea de Madrid porque es una comisión temporal", ha manifestado.

Sobre el consejero delegado de Metro de Madrid, ha señalado que "si además da explicaciones no está de más" pero opina que "ya hay razones suficientes para pedir su dimisión" por "negligencia y dejación de responsabilidades".

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, sostiene que el tema de Metro de Madrid no tiene "relevancia" como para abrir una comisión de investigación y cree que basta con las explicaciones que se den al respecto en el Pleno de la Asamblea y en la comisión de Transportes.

"Ya hay muchas comisiones en la Asamblea, los medios de la Cámara son limitados", ha argumentado, al tiempo que ha abogado por ser "más selectivos".