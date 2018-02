Garrido rechaza "seguir alimentando la polémica" tras retirarse obra de ARCO

Arganda del Rey, 27 feb (EFE).- El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ha dicho hoy que el Ejecutivo regional "no quiere seguir alimentando la polémica" suscitada tras haberse retirado la obra de Santiago Sierra de ARCO, una medida en la que la Comunidad "sólo respetó la decisión" previamente tomada.

Así se ha manifestado Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en Arganda del Rey, donde ha considerado que esta polémica "no beneficia a nadie, salvo a una persona, que es quien tenía las obras en ARCO".

Preguntado por los periodistas, Garrido ha justificado que la Comunidad de Madrid lo que hizo fue "respetar, simple y llanamente, la decisión que había tomado el presidente de Ifema de acuerdo con la galerista".

"La Comunidad de Madrid no ha tenido ninguna otra participación y no queremos seguir alimentando esto", ha concluido el consejero, para aseverar que no desean seguir manteniendo esta "polémica".