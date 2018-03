El Instituto de Estudios Fiscales aboga por estabilizar la financiación autonómica pero sin cambiar la Constitución

El director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), José Alberto Plaza Tejera, ha asegurado que el reto de la financiación autonómica pasa por mejorar la gestión de las competencias transferidas, aunque no ve necesario incluir las particularidades del sistema en la Constitución, ya que faltan a su juicio muchos años para que el sistema sea del todo estable y se pueda fijar por tanto en la Carta Magna.

Plaza ha comparecido ante la Comisión Territorial del Congreso para informar sobre financiación autonómica, por lo que ha repasado la aprobación de los seis sistemas de financiación de la democracia.

Desde 2001, ha señalado, el sistema está cerrado porque las competencias fundamentales están ya transferidas. "Desde hace 16 años los parámetros básicos están ya fijos. Aunque esté abierta la posibilidad de más traspasos de competencias, se ha alcanzado un nivel en el que ya hemos llegado prácticamente al techo", ha dicho. El reto, en su opinión, es mejorar por tanto la gestión de lo que ya tienen las comunidades.

Plaza ha explicado que hay una gran disparidad de competencias entre autonomías, que van de las 189 asumidas por Cataluña y a las 21 de Ceuta. Pero la mayoría de comunidades tienen transferidas más de 100 y todas ellas tienen, desde 2001, las de educación, sanidad y servicios sociales, "consideradas las más relevantes dentro del concepto del estado del bienestar".

El experto ha subrayado que es necesario estabilizar cómo se financian estas competencias, pero también, y es más importante en su opinión, es necesario aumentar el equilibro entre autonomías porque de cara al exterior no son ellas las que compiten, sino España en conjunto.

"La visibilidad en el exterior de las 17 comunidades por muy distintas que sean sus competencias es muy reducida. España está en la Unión Económica y Monetaria, en muchos aspectos nos representa la UE, y si la visibilidad de España ya es escasa, la de una comunidad realmente es muy muy escasa en el contexto global", ha dicho.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE 2009

Este experto se ha detenido algo más en el sistema de financiación de 2009, el que sigue en vigor. El principal hecho diferencial de este sistema y los anteriores, ha dicho, es la grave crisis económica que arrancó en 2008.

A su juicio, con este sistema se trató de hacer frente a todas las necesidades que plantearon las comunidades, cuando la situación económica ya no permitía hacer frente a todas las concesiones que se hicieron para cumplir con las demandas de los gobiernos regionales.

Entre otros asuntos, Plaza ha sido preguntado por la libertad que tienen las comunidades para gastar los recursos que obtienen. Ha recordado que es una entrega incondicionada, lo que puede llevar a que las autonomías dediquen muy pocos recursos a unos asuntos y muchos, a otros.

"¿Se debería poner límite a esta libertad? En eso debe haber consenso entre las comunidades, porque es un cambio que matizaría lo que dice la Constitución, pero no niego que pueden producirse distorsiones por este motivo", ha añadido.

EUSKADI, NAVARRA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS

El experto ha sido preguntado también por los regímenes forales vasco y navarro. Ha explicado que la Constitución ampara su existencia, pero no la diferencia de financiación en que se traduce, que puede variar según la negociación política. Desde su punto de vista, es un sistema que no se debe extender: "Yo no complicaría más el modelo".

Preguntado también por la situación de algunas autonomías en concreto, ha admitido que la Comunidad Valenciana y la de Murcia están infrafinanciadas, pero ha añadido que si se pregunta al resto, ninguna dirá que recibe demasiados recursos. "Es muy complicado evaluar hasta qué punto una autonomía está infravalorada a partir de un sistema de financiación muy complejo", ha dicho.

Los grupos han preguntado tambioén al experto por la financiación regional de otros países que habitualmente se toman como referencia para España. Es el caso de Alemania; según ha dicho, en este país también existen problemas de financiación de determinados 'länder', como Bremen, El Sarre o Berlín, los más afectados por infrafinanciación y que deben ser apoyados. "No es un fenómeno restringido a España", ha asegurado Plaza.

Con respecto a Estados Unidos, ha explicado que en el siglo XIX se dejó caer en la quiebra a algunos estados, lo que a su juicio es la máxima expresión del federalismo: si no te puedes financiar, quiebras. Este principio, ha dicho, "está lejos" sin embargo de la senda constitucional española, porque el Estado "siempre ha tratado de apoyar a las comunidades y, en ningún caso, de dejarlas quebrar".