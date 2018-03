Nadal pide "trabajar en la misma dirección" para asegurar el éxito del MWC

Barcelona, 28 feb (EFE).- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el Mobile World Congress (MWC) está siendo "un gran éxito" pese a la tensión política inicial y emplaza a todas las administraciones a trabajar "en la misma dirección" para que el evento siga en Barcelona al menos hasta 2023.

Nadal ha visitado en los últimos días tanto el MWC, la mayor cita mundial de la tecnología móvil y que prevé atraer a 108.000 visitantes, como el salón de emprendedores Four Years From Now (4YFN), que se celebra en paralelo en el recinto ferial de Montjuïc.

Ambos eventos, según ha asegurado el ministro en una entrevista con Efe, "colocan a España en el mapa digital mundial" y refuerzan el posicionamiento de Barcelona como "hub" tecnológico de primer orden.

A pesar de que el MWC arrancó con polémica por la ausencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de representantes de la Generalitat en el saludo protocolario al Rey en la cena de inauguración de la feria, Nadal afirma que el congreso está siendo un éxito y que los responsables de GSMA, la entidad organizadora, están "satisfechos y contentos".

El ministro subraya que "el Gobierno está haciendo todo lo posible" para que la tensión política no pase factura al Mobile y que el salón, que sólo este año dejará en la capital catalana y su área metropolitana más de 470 millones de euros, continúe aquí al menos hasta 2023, que es cuando finaliza su contrato de permanencia en la ciudad.

Afirma, en este sentido, que la presencia del Rey en la cena previa y en la inauguración oficial fue muy positiva, ya que su participación "siempre genera gran expectación y los organizadores lo agradecieron muchísimo", pero cree que "deberían haberse evitado determinados gestos" que pueden dañar la imagen de la ciudad, en alusión al plante de Colau, Torrent y la Generalitat al monarca en la recepción del domingo.

El lunes, en cambio, la alcaldesa de Barcelona visitó junto al Rey el salón con motivo de su apertura y dos secretarios generales de la Generalitat, Joaquim Nin, de Presidencia, y Pau Villòria, de la conselleria de Empresa, saludaron a Felipe VI a su llegada al recinto ferial.

El ministro defiende que en Cataluña existe "normalidad institucional" tras la aplicación del mecanismo constitucional del 155, aunque denuncia que ciertos sectores políticos intentan lanzar el mensaje contrario.

"Si se va diciendo que la postura política es que no haya normalidad, esto no ayuda al Mobile ni al desarrollo económico de Barcelona y de Cataluña y del conjunto España", advierte Nadal, que subraya que lo que quieren las empresas es "apoyo institucional" para sacar adelante sus proyectos e impulsar su crecimiento.

"Hay momentos para hacer un determinado tipo de política y momentos para hacer otro determinado tipo de política, y aquí toca siempre la colaboración, la imagen internacional de Barcelona, Cataluña y España y la promoción de nuestro sector tecnológico", recalca el titular de Agenda Digital.

Nadal ha indicado que "en general" la colaboración entre el Gobierno y la Generalitat es "muy buena" y que con el Ayuntamiento "siempre ha habido relaciones extraordinarias".

Ejemplo de ello, explica el ministro, es que durante el Mobile realizó una visita "muy productiva" al pabellón de Cataluña y pudo hablar con dos secretarios generales, y "lo mismo ocurrió al revés". Con el Ayuntamiento, el Ejecutivo ha firmado un acuerdo para que Barcelona sea la sede del Observatorio del 5G, para lograr que la capital catalana sea un laboratorio europeo de la tecnología móvil de quinta generación.

"En general funciona bien la cooperación entre administraciones y hay total normalidad. Eso es lo que tiene que ser", incide Nadal, que emplaza a todas las instituciones a asumir su "responsabilidad" y trabajar "en la misma dirección" para garantizar que el MWC sea un éxito en cada edición y siga contando con un gran número de asistentes y de alto nivel.