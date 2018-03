El PSOE exige que Zoido detalle al Congreso cómo va a prevenir la delincuencia con un déficit de 20.800 policías

28/02/2018 - 13:11

Enlaces relacionados Barcones exige que la Junta detalle qué financiación va a aportar para potenciar las mancomunidades (9/02)

El PSOE ha registrado este miércoles la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique de qué forma puede el Gobierno prevenir la delincuencia en España con un "déficit" de 20.800 policías y guardias civiles.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Margarita Robles, ha señalado que en su partido están "alarmados" con la situación que se está viviendo en España después de que el propio Gobierno haya admitido que hacen falta 20.800 efectivos policiales.

En concreto, Robles ha denunciado que desde el inicio de 2018 hay seis policías menos cada día, y que desde 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa, son tres guardias civiles menos los que se registran a diario.

OTROS DATOS "ESCALOFRIANTES"

A ello se suma otros datos "escalofriantes", entre los que ha destacado el cierre de cinco casas cuartel de la Guardia Civil al mes desde 2012, la "discriminación" salarial que sufren desde hace años y las precarias condiciones en las que trabajan.

Condiciones que, según el PSOE, provocan que cada día se registre "un número importante" de bajas por depresión tanto en la Policía como en la Guardia Civil, a lo que se añade el aumento de forma "alarmante" del número de suicidios.

Como consecuencia de todo ello, la portavoz socialista ha denunciado el "preocupante" incremento de la delincuencia en España, donde en el último año el número de homicidios ha subido un 10%; las agresiones sexuales, un 8%; y los delitos relativos al tráfico de drogas, un 5%.

"NO ES ACEPTABLE"

Frente a estos datos, Robles considera que, además de "irresponsable", "no es aceptable" el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, que no se dote "adecuadamente" las plantillas policiales, que sus efectivos no tengan una retribución salarial "justa" y "que no haga ese esfuerzo" por proteger la seguridad ciudadana con carácter preventivo.

"No vale luego venir con reformas sancionadoras del Código Penal cuando se ha sido incapaz de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todos aquellos medios personales y materiales para prevenir la delincuencia", ha dicho la socialista, en velada alusión a los nuevos supuestos para la prisión permanente revisable planteados por el Gobierno.

"La sociedad quiere que se castigue a los culpables de hechos delictivos, pero también tiene derecho a exigir a los gobiernos que esos hechos no se cometan, y difícilmente vamos a proteger la seguridad ciudadana cuando hay un déficit tan increíble de policías y guardias civiles", ha resumido.