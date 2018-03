Ciudadanos pide que Carmena no presida el Pleno por su actuación "sesgada"

Madrid, 28 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha exigido hoy que la alcaldesa Manuela Carmena deje de presidir el Pleno porque a su juicio usa de forma "sesgada" esta función.

La líder de Ciudadanos en la capital ha acusado a la alcaldesa de permitir al PSOE-M rectificar su error al pedir su dimisión por asegurar que no había oído bien el voto, aunque Carmena ha hecho este comentario tras pedir la posición de Ahora Madrid y no la del PSOE-M.

La portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, ha votado por error a favor de pedir la dimisión de Carmena como delegada de Cultura y aunque luego ha espetado un "en contra, perdón" la presidencia del Pleno no ha tenido en cuenta en ningún momento esta rectificación.

Sin embargo, Villacís ha defendido en declaraciones a la prensa posteriores a este debate, que Carmena sí les ha dado esa posibilidad, al contrario de lo que le ha ocurrido anteriormente a la propia portavoz de Ciudadanos.

Según Ciudadanos, Carmena usa de forma "sesgada" la Presidencia al tomar decisiones "muchas veces subjetivas" y favoreciendo "sistemáticamente" a su grupo y sus intereses, además de concederse más tiempo para sus propias intervenciones.

"La alcaldesa no sabe ejercer sus funciones de presidencia, no sabe ser objetiva, no está sirviendo a los intereses del pleno (...) sino que su actuación es absolutamente sesgada", ha afirmado a Villacís, que también denuncia que Carmena "utiliza su puesto de presidenta para rehuir las preguntas".