Domènech no ve posible restituir a Puigdemont y rechaza "debate legitimista"

Barcelona, 1 mar (EFE).- El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmado hoy que no hay "restitución posible" del Govern cesado y ha criticado que el independentismo esté hablando de "debates legitimistas" cuando parece que a JxCAT, ERC y CUP "les une más el pasado que el futuro".

En su intervención en el pleno del Parlament, ha señalado que el presidente del grupo parlamentario de JxCAT, Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión preventiva por el proceso soberanista, tiene "todo el derecho" a ser investido president, pero sin embargo "no es el camino más rápido" para recuperar la autonomía.

Así, utilizar el Govern para "denunciar una situación de absoluta anormalidad democrática" y no para "restituir" el autogobierno, acabaría siendo, a juicio suyo, "un auto-boicot al Parlament y a todo el pueblo de Cataluña".

En este sentido, Domènech ha recordado que Carme Forcadell ya no es presidenta del Parlament, que el ex vicepresidente Oriol Junqueras sigue en prisión provisional y que el ex presidente catalán Carles Puigdemont está en Bruselas, huido de la justicia española.

El líder de los 'comunes' ha considerado que es "absolutamente evidente" que el autogobierno es "muy previo" a la Constitución y "nace de las aspiraciones del pueblo catalán".

"Sería esperable que comenzáramos a construir el mañana y no nos quedáramos en el ayer", ha insistido en referencia al independentismo.

Domènech, que ha asegurado que "una parte de la población aún está impactada por lo que supusieron las jornadas de octubre", ha criticado que los partidos independentistas estén "construyendo símbolos y no políticas" y que "traten al pueblo como si no pudiera conocer lo que está pasando".

Asimismo, ha dicho que "es demasiado evidente que cuando se negocian en despachos salidas legitimistas se improvisa demasiado", y ha lamentado que el Parlament sea incapaz de superar esta "encrucijada histórica" para hacer frente a una intervención de la autonomía catalana "ilegal e ilegítima".

Por otra parte, ha pedido al Parlament que se reafirme en el modelo de escuela pública catalana para que dicha votación sirva para no renovar los conciertos económicos con las escuelas concertadas.