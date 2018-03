El PSOE reprocha a Rajoy que vaya a rastras al Congreso por presión de la calle

Madrid, 1 mar (EFE).- La portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, ha reprochado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acuda "a rastras" al Congreso a informar sobre las pensiones ante la presión de la oposición y las protestas en la calle, y ha insistido en exigir elecciones si no logra aprobar los presupuestos de 2018.

En rueda de prensa en el Congreso, Robles ha avanzado también que los socialistas van a pedir que Rajoy comparezca personalmente en ese pleno monográfico sobre pensiones y no delegue en la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Además, solicitarán que el Gobierno realice una comunicación previa al debate con las medidas que plantea, para que la oposición pueda presentar sus propias propuestas de resolución y sean votadas en la Cámara Baja.

"Exigimos propuestas concretas", ha exclamado la portavoz del PSOE tras criticar que el Gobierno use a los pensionistas con fines electoralistas y recordar la proposición de ley presentada por su grupo para pedir una revalorización del 1,6 por ciento de las pensiones conforme al IPC en 2018.

Una medida de "choque", ha dicho, para garantizar la subida de las pensiones este año, mientras que el PSOE mantiene su apuesta "firme" por el Pacto de Toledo como escenario para diseñar un sistema que haga sostenible las pensiones de cara al futuro.

Asimismo, ha recordado que hasta ahora el PSOE ha estado "absolutamente sólo en la reivindicación" de mejoras para las pensiones y ha presentado ya 24 iniciativas en el Congreso mientras "otros que ahora reivindican", en alusión a Podemos, "no han traído ninguna" y el Gobierno tampoco.

La portavoz socialista se ha referido también al anuncio de Rajoy de que el próximo 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de presupuestos generales para remitirlo al Congreso.

Robles ha hecho hincapié en que "no basta" con que el Ejecutivo apruebe el proyecto, sino que tiene que salir adelante en el Congreso, para lo que el Gobierno debe buscar alianzas con las fuerzas parlamentarias que "estén en su línea ideológica".

En ese escenario, ha reiterado la exigencia lanzada ayer por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y ha reclamado a Rajoy que, si no saca los presupuestos adelante, convoque elecciones.

"No puede seguir gobernando quien está incumpliendo sus obligaciones", "no podemos seguir ni un día más con un Gobierno que no gobierna", ha enfatizado Robles tras recalcar que el Ejecutivo "huele a formol" y está además "paralizando la vida parlamentaria".

Robles ha confirmado así que el PSOE no apoyará una prorroga más de los presupuestos generales del Estado, que supondría prorrogar la desigualdad, la limitación del gasto social, la brecha salarial o la pobreza, por lo que ha instado a Rajoy a buscar los apoyos de otras fuerzas con afinidad ideológica.