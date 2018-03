Cs exige al Gobierno "hechos" para iniciar la equiparación salarial entre policías con 500 millones en los PGE

2/03/2018 - 15:02

Ve "legítimas" las reivindicaciones de otros colectivos como el militar, pero la de los agentes es una brecha "entre iguales"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ratificado este viernes que si el Gobierno no incluye en los Presupuestos para este año los 500 millones que vienen reclamando para iniciar la senda de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas, no apoyará las cuentas públicas para este 2018. "Ha llegado la hora de los hechos, y no de las fotos", ha enfatizado.

En rueda de prensa en el Congreso, tras reunirse con el colectivo Jusapol, Rivera ha advertido de que su partido quiere ver concretada esa reivindicación esos 500 millones para salarios en el proyecto presupuestario que el Gobierno pretende aprobar el próximo 23 de marzo. "Y digo verlo porque no nos fiamos de lo que el PP y el PSOE han hecho hasta la fecha" en este sentido, ha apostillado.

El Ministerio del Interior anunció el pasado martes un preacuerdo para la equiparación salarial que las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil van a someter ahora a votación entre sus bases. En concreto, el Gobierno ofrece 400 millones de euros en 2018 y otros 100 para agentes en segunda actividad o en la reserva que quieran aceptar un empleo sin plus excesivo de peligrosidad.

500 MILLONES PARA SUELDOS, NO PARA OTRAS PARTIDAS

El líder de la formación naranja considera que es "de justicia" que en los Presupuestos para este año se incluyan esos 500 millones específicos para salarios, "y no para otras partidas", porque, ha insistido, de lo contrario no los apoyará.

En este sentido, Rivera ha subrayado que no sólo tiene que haber "un compromiso político", sino que esas partidas tienen que estar en las cuentas públicas y el Gobierno debe ser "leal" a ese acuerdo y "no jugar a la bolita" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A su juicio, "la prueba del algodón" para el Gobierno llegará con las primeras nóminas que reciban los policías y los guardias civiles.

En paralelo, Rivera ha avanzado que Ciudadanos apoyará la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular que "en pocos días" llegará al Congreso sobre la equiparación salarial entre policías y que tiene ya el apoyo de casi 600.000 firmas.

AVANZA SU APOYO A UNA ILP EN ESE SENTIDO

"Lo que batallamos presupuesto a presupuesto, con esta ILP se va a convertir en una ley que es necesaria después de 30 años en los que ni el PP ni el PSOE han tenido la valentía y el coraje para defender" algo que, ha dicho Rivera, es "justo" para poner fin a la diferencia salarial de entre el 20 y el 30% que existe actualmente.

En este punto, se le ha preguntado sobre el llamamiento que ha hecho este viernes la asociación profesional de suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) para que también los militares tengan unas retribuciones "justas y dignas" que se sitúen al nivel del resto de cuerpos de seguridad del Estado, dado que el caso de un cabo primero, la diferencia salarial pueda superar los 5.400 euros anuales con sus homólogos de Policía y Guardia Civil.

A este respecto, Rivera ha comentado que su partido también está "en contacto" con ese colectivo y que entiende que se trata de reivindicaciones "legítimas" y "justas", como las que también hacen otros colectivos como los funcionarios, pero ha recalcado que lo que exige Ciudadanos es acabar con una brecha salarial interna entre policías, "entre iguales".