Albiol avisa a Puigdemont que los catalanes no pagarán "su mundo de fantasía"

Barcelona, 2 mar (EFE).- El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que ve "imposible" que Carles Puigdemont vuelva a ser presidente y le ha avisado de que los populares no permitirán que los catalanes acaben pagando con dinero público su "mundo de fantasía" en Bruselas, lo que tendría "consecuencias jurídicas".

En declaraciones a RAC1, el líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha augurado hoy un "colapso constitucional" en el Estado si se produce un veto judicial a la investidura de Jordi Sànchez y acaba habiendo unas nuevas elecciones en Cataluña, y ha dejado claro que quiere "volver a ser presidente" de la Generalitat.

Pero en una rueda de prensa en el Parlament, Albiol ha recordado a Puigdemont que "si no es presidente de la Generalitat y no se puede presentar es gracias a la firmeza y el posicionamiento claro de las instituciones democráticas del país, que no permiten que un señor fugado de la justicia pueda aspirar a la presidencia".

Por ello, tras las palabras "incendiarias" del expresident, le ha instado a hacer un "ejercicio de realismo político", porque "ni habrá gobierno de la república ni presidente en el exilio, todo eso forma parte de la ilusión en la que están instalados".

Considerando que la eventual candidatura de Jordi Sànchez "no ayuda a volver a la normalidad necesaria" y supone seguir instalados en el "error y el conflicto", Albiol ha emplazado a la mayoría independentista a que "presente como candidato a uno de sus 59 diputados sin causas pendientes con la justicia por delitos graves", en lugar de "enquistarse en los 11 diputados" en dicha situación.

Y sobre el hecho de que Puigdemont haya expresado que quiere volver a ser presidente, el dirigente popular ha ironizado: "Pues yo también quiero ser muchas cosas y a veces soñamos con cosas que son imposibles. Y en el caso de Puigdemont, se ha buscado que sea bastante improbable, por no decir imposible, que vuelva a serlo".

A su juicio, "lo primero que debería hacer es presentarse ante la justicia y cumplir si tiene cosas pendientes", ha dicho Albiol, que ha acusado al líder de JxCat de "vivir en un mundo paralelo, imaginario, de fantasía y de ilusiones, porque pensar que hay un gobierno de la república en el exilio forma parte de la imaginación. Y esas personas, por una cuestión de equilibrio, no acaban bien".

El presidente del PPC ha aconsejado a Puigdemont que "no es bueno vivir imaginando cosas que no son reales", como que es "presidente o monarca absoluto de un país imaginario" y le ha advertido de que si su intención es que ese "juego virtual" lo tengan que "pagar todos los catalanes", entonces "acabará teniendo consecuencias jurídicas".

También ha descartado que Puigdemont pueda hacer valer los derechos que como expresidente tiene por ley: "La Oficina del expresidente -ha avisado- está pensada para que esté ubicada en Cataluña, no para abrir dependencias en cualquier país del mundo como si fuera una embajada o intentar dar una imagen de exiliado. Puigdemont no es Josep Tarradellas. Es un prófugo de la justicia".

Por último, Albiol ha explicado que el PPC está estudiando la posibilidad de presentar la semana que viene un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por "vulneración de derechos" en la reunión de la Mesa del Parlament antes del pleno de ayer.

Y ha reiterado sus críticas a Ciudadanos por este pleno, que a su juicio sólo sirvió para la "reafirmación de la figura de Puigdemont". "Si para eso quieren 36 diputados, cada uno lo administra como considera oportuno", ha afeado Albiol a Inés Arrimadas, líder de Cs en Cataluña.