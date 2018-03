Eurodiputados denunciarán en Europa el "insulto" del Valle de los Caídos y la "impunidad" del franquismo

2/03/2018 - 19:21

El grupo de memoria histórica de la Eurocámara acusa al PSOE de "partidismo" por "contraprogramar" su propia visita dos días antes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El grupo de memoria histórica del Parlamento Europeo que este viernes ha visitado el Valle de los Caídos ha anunciado que está trabajando en un informe para denunciar ante las instituciones europeas la "inexplicable" situación de "impunidad" que, a su juicio, se da en España respecto a los crímenes del franquismo, como demuestra el "insulto" que supone de que el dictador Francisco Franco siga teniendo un mausoleo.

Además, este grupo va a poner en marcha una iniciativa para pedir al Parlamento Europeo que explique por qué en otros países como Chipre existen programas sufragados con fondos europeos dirigidos a recuperar a personas desaparecidas, mientras que "no es posible hacer lo mismo en el Estado español" con las víctimas del franquismo.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Congreso la delegación de eurodiputados que ha participado en la visita de este viernes, compuesta por los españoles Miguel Urbán, de Podemos; Izaskun Bilbao, del PNV; Javier Couso, de IU, y Ana Miranda, del BNG; el alemán Martin Schirdewan, de Die Linke; el griego Stelios Kouloglou, de Syriza; la portuguesa Ana Gomes, del PS-S&D; y el también portugués Antonio Marinho e Pinto del Partido Democrático Republicano

DENUNCIAN LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA

Los europarlamentarios han explicado que uno de sus objetivo es visibilizar y denunciar la excepción que supone el caso español respecto a otros países europeos en materia de memoria histórica y, por ello, han querido visitar este viernes el Valle de los Caídos, donde se encuentra la tumba del dictador Francisco Franco.

"Es un insulto mantener esto así y que eso no se sepa fuera de España, incluso en Portugal. Es un verdadero problema de democracia en Europa", ha denunciado la eurodiputada portuguesa del PS-S&D Ana Gomes, quien se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que haya "tantas familias" que quieran dar sepultura a sus familiares y no puedan porque sus cuerpos no se han recuperado.

En esta misma línea, el eurodiputado alemán de Die Linke Martin Schirdewan ha comparado esta situación con la que tuvo lugar en su país tras la derrota del nazismo. "Tras la victoria de los Aliados en la II Guerra Mundial que derrocó el nazismo, los responsables fueron llevados a juicio y se prohibió cualquier símbolo que recordara al fascismo. A partir de ahí pudimos construir ya una nueva democracia basada en los Derechos Humanos", ha explicado.

Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán, que ha denunciado haber recibido amenazas de muerte por parte de un ultra de extrema derecha durante la visita de este viernes, ha avisado de que el Valle de los Caídos "es sólo un botón de la impunidad" que hay en España respecto a los crímenes del franquismo.

"EL PSOE ESTABA INVITADO Y NO SE HA SUMADO"

Tanto el eurodiputado de Podemos como la del PNV han aprovechado además para acusar al PSOE no sólo de no haberse querido sumar a la iniciativa de este viernes, sino también de haberla "contraprogramado" con la que realizaron el miércoles varios dirigentes socialistas en solitario y por su cuenta. Todo ello, a pesar de haber sido invitados e informados "en tiempo y forma", según Urbán.

"Lo del miércoles no fue una buena idea. Esta contraprogramación no beneficia a nadie", ha criticado la eurodiputada vasca. "Han estado invitados y conocían el programa de este grupo y, sin embargo, no han querido sumarse", ha lamentado.

A este respecto, Bilbao ha avisado a los socialistas de que la memoria histórica no debe ser un tema "partidista". Por el contrario, Bilbao ha defendido que se trata de un asunto que debería suscitar un gran consenso, sobre todo en el Parlamento Europeo, ya que la internacionalización de este problema puede ayudar, según ha defendido, a hacerle frente.

"Cuando hay incapacidad de poder resolver las cosas desde el ámbito local, quizás la distancia del Parlamento Europeo puede ser un mecanismo parea facilitar otros acuerdos a nivel estatal", ha defendido la eurodiputada del PNV.