Juncker: la UE debe "tomar medidas" tras la imposición de aranceles de EEUU

Cotizaciones relacionadas EEUU 2,29 0,00%

Berlín, 2 mar (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró hoy que la UE "debe tomar medidas" ante la próxima imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de EEUU y acusó a Washington de iniciar la "escalada".

Durante una visita a Hamburgo (noroeste de Alemania), Juncker calificó además de "lamentable", "unilateral" e injustificada la medida anunciada ayer por el presidente de EEUU, Donald Trump, y agregó que los europeos no son "ingenuos" y que responderán en consonancia.

"Si Estados Unidos impone aranceles punitivos, nosotros debemos responder en consonancia", afirmó Juncker, quien apuntó que la CE está estudiando medidas contra las motos "Harley-Davidson, el (whisky) Bourbon y los pantalones vaqueros Levi's".

Juncker advirtió asimismo que el Gobierno Trump "va a conocer" a la Unión Europea.

A su juicio, la UE debe responder de manera "proporcionada" y con medidas "conformes" con la Organización Mundial de Comercio (OMC) puesto que se trata de "defender puestos de trabajo europeos".

"No tengo la impresión de que la escalada haya empezado en Europa", señaló Juncker al ser interrogado sobre si la respuesta europea no provocaría una guerra comercial, aunque reconoció que ésta es una situación que él no ha deseado, igual que nunca deseó el "brexit".

Juncker consideró además que la medida estadounidense "no es razonable" y agregó que "el raciocinio está desigualmente distribuido por el mundo".

El presidente de la CE ya había asegurado en un comunicado que la UE no se iba a quedar "sin hacer nada mientras nuestra industria es golpeada con medidas injustas que ponen en riesgo a miles de empleos europeos".

Está previsto que la Comisión presente en los próximos días una propuesta de contramedidas compatibles con la OMC contra los EEUU para reequilibrar la situación.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca las relaciones comerciales entre la UE y EEUU se han deteriorado de forma evidente, pues se ha pasado de la negociación de un acuerdo de libre comercio bajo la presidencia de Barack Obama, el denominado TTIP, a la imposición de aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy en Twitter que las guerras comerciales "son buenas y fáciles de ganar", después de anunciar el jueves aranceles a las importaciones de acero de hasta el 25 % y al aluminio de hasta el 10 % a partir de la próxima semana