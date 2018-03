La UE rechaza que la seguridad nacional justifique nuevos aranceles de EEUU

Cotizaciones relacionadas EEUU 2,29 0,00%

Bruselas, 2 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) consideró hoy que la justificación planteada por Estados Unidos para imponer aranceles al aluminio y al acero, la seguridad nacional del país, "no tiene ninguna base" y es en realidad una "salvaguardia (comercial) disfrazada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la próxima semana impondrá aranceles del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio de algunos países, que justificó por la existencia de una investigación del Departamento de Comercio de ese país que señalaba a las importaciones de estos metales como una amenaza a la seguridad nacional.

"Nos hemos estado preparando para esto desde el momento en el que los estadounidenses dijeron que estaban lanzando esta investigación. Nos lo tomamos en serio y siempre hemos dicho desde el principio que las razones invocadas para estas investigaciones no tienen ninguna base, especialmente respecto a la UE", señalaron fuentes comunitarias.

Asimismo apuntaron a que las necesidades militares de EEUU en este sentido "representan no más del 3 % de la producción del país", con lo que invocar motivos de seguridad nacional para restringir las importaciones del exterior es una "salvaguardia disfrazada".

Las fuentes señalaron que el trabajo de la UE en la preparación de la respuesta a los aranceles está "muy avanzado" y, pese a que instaron a esperar para ver si "el anuncio se materializa tal y como se ha anunciado", señalaron que cubrirán tres líneas de acción en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La primera de ellas involucrará "medidas de defensa comercial" contra EEUU basadas en una lista de productos estadounidenses, compuesta aproximadamente por un tercio de productos de acero, un tercio de productos agrícolas y un tercio de otros sectores.

La segunda de ellas supone la anticipación de que las exportaciones de aluminio y acero que no importe EEUU debido a las restricciones "serían desviadas a otros mercados", unos flujos que serán "monitorizados" para prever el posible uso de medidas de salvaguardia.

La tercera línea de trabajo contempla articular con otros países afectados por los aranceles, como Japón, Canadá o Brasil, "el comienzo de consultas de arbitraje con EEUU en el marco de la OMC".

"El anuncio se hizo ayer, se espera que la decisión se formalice la semana que viene y hasta entonces no sabemos aún los detalles completos de la decisión, los tiempos de su implementación y cómo exactamente va a golpear los intereses europeos", subrayaron las fuentes.

La Comisión Europea (CE) debatirá este asunto en su reunión del próximo miércoles, aunque no es seguro que las medidas europeas se anuncien ese mismo día.

Tanto las fuentes como el portavoz de la CE Alexander Winterstein evitaron hoy emplear las palabras "guerra comercial" para referirse al intercambio de medidas que sucederá al anuncio de Trump, aunque insistieron en que la Unión "reaccionará con firmeza y de forma comedida"

"No hay que dejarse llevar por cuestiones retóricas: incluso si no empleamos ciertas palabras, estamos preparados y reaccionaremos, no nos quedaremos sentados sin hacer nada (...) mientras nuestros intereses se ven dañados por medidas completamente injustificadas". subrayaron las fuentes.