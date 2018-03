Juan José Cortés pide al PNV respetar el sentir mayoritario de la sociedad que no quiere derogar la prisión permanente

2/03/2018 - 20:13

Sémper pide "serenidad y reflexión en el debate público" y PNV, PSOE y Ciudadanos que "atiendan a los más de 2 millones de firmas recogidos"

SAN SEBASTIÁN, 2 (EUROPA PRESS)

Juan José Cortés, el padre de la niña onubense Mariluz Cortés asesinada en 2008, ha afirmado que "entiende" que el PNV quiera derogar la prisión permanente revisable por "la problemática que pueda haber" en Euskadi, pero ha considerado que los jeltzales "deben de respetar la decisión del pueblo en general, de todos los españoles, y entender que ellos son una minoría y que hay una mayoría" que desea que esa figura jurídica se mantenga.

Además, ha apuntado que "para los ciudadanos del País Vasco también será bueno, en el sentido de que si hay un criminal, un asesino pederasta que haya asesinado a un menor y que sea muy difícil la reinserción de esta persona, que no pueda salir impunemente a la calle a poder cometer otro delito más".

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, antes de participar en una jornada sobre la prisión permanente revisable organizada por el PP, Cortés ha defendido que esta figura es una medida "necesaria para la sociedad" porque "es el colchón donde van a descansar muchas familias españolas, saber que la justicia les va a amparar en el caso de que haya un delito grave".

Cortés ha explicado que con la recogida de firmas contra la derogación de esta figura jurídica quieren "crear conciencia y que se den cuenta algunos partidos políticos que la dirección hacia la democracia justa no es ir en contra de la voluntad de los ciudadanos".

En ese sentido, ha recordado que hay algunas formaciones políticas que "se han puesto de frente, en contra de la decisión de los ciudadanos". "Hay más de un 80% de ciudadanos españoles que quieren la prisión permanente revisable, ya hay dos millones y medio de firmas y recogeremos las que haga falta. Esa es la decisión de la calle y tienen que respetarla", ha subrayado.

De este modo, Juan José Cortés ha confiado en que el PSOE, "si no quiere votar en contra" de la derogación, que "por lo menos se ponga de lado y se abstenga en la votación".

"De Podemos qué vamos a decir, si es el partido de los despropósitos, no saben ni dónde están. Un partido que no sabe ni siquiera que llevamos diez años luchando por la prisión permanente revisable y que saca una frase que no se debe legislar en caliente. No sé donde estaba el señor Iglesias, parece que no ha vivido en España", ha criticado.

GABRIEL CRUZ

Preguntado por su visita este jueves a la pedanía nijareña de Las Hortichuelas en Almería para apoyar a los padres de Gabriel Cruz, el pequeño de ocho años que desde el pasado martes está en paradero desconocido y por el que se ha abierto una doble investigación de cara a encontrarlo, ha asegurado que la familia está "bastante tocada" porque es una situación "como para hundirse" y "después de tres días ni comen, ni duermen, ni tienen ganas de nada".

De este modo, ha explicado que ha acudido hasta Níjar para "darles fuerza" y decirles que "tienen que tirar del carro, levantarse y buscar fuerzas de donde no las tengan" porque "de ello depende la vida de su hijo". "Una decisión suya puede dar con el hecho de que se pueda encontrar", ha afirmado.

SÉMPER

Por su parte, el presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper, ha sido el encargado de dar comienzo a la jornada, en la que también han intervenido, aparte de Juan José Cortes, el presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, el exfiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el abogado Rubén Múgica, y la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz.

En su intervención, el dirigente popular ha manifestado que "vivimos momentos especialmente turbulentos en la política, que están presididos por frases gruesas, por acusaciones generales y genéricas entre políticos, partidos que se lanzan los trastos a la cabeza, en los que hay demasiado partidismo a la hora de reflexionar y de abordar aspectos que importan y que afectan a la sociedad".

A su juicio, este clima "imposibilita una reflexión serena, sensata y sosegada que permita encontrar respuestas a los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad". De este modo, ha insistido en que esa reflexión es aún más necesaria "cuando se habla de figuras del ámbito penal, que afectan a los derechos y libertades individuales".

Tras recordar que el PP defiende la prisión permanente revisable, Sémper ha explicado que es una figura que fue aprobada hace cerca de dos años y que vuelve a estar de actualidad porque hay una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, impulsada por el PNV y que cuenta con el apoyo del resto de formaciones, fundamentalmente del PSOE y de Ciudadanos, cuyo objetivo es derogarla.

En ese sentido, ha apuntado que ha habido una respuesta a esta iniciativa protagonizada por una parte de la sociedad civil, "fundamentalmente por padres que vieron como sus hijos o hijas fueron asesinados de la manera más cruel posible", que les ha llevado a iniciar una campaña de recogida de firmas que, actualmente, "superan los dos millones de respaldos".

Para el PP, la figura de la prisión permanente revisable es "plenamente constitucional". "Nuestro ordenamiento jurídico sentencia que la pena privativa de libertad debe de estar siempre orientada a la reinserción del penado, por terrible, por extraordinariamente doloroso que haya sido el crimen que hayan cometido", ha afirmado.

Sémper ha insistido en que su partido defiende que la prisión permanente revisable "cumple con esta premisa" porque "no es una cadena perpetua". "No es un ensañamiento, sino que pretende proteger a la sociedad de aquellos individuos que no tienen suficientemente acreditada la posibilidad de ser reinsertados", ha señalado.

"Hay delitos que a todos nos conmueven, nos revuelven algo en lo más profundo, y los partidos políticos también debemos de servir para calmar los ánimos de la sociedad y que la legislación penal no sea una respuesta en caliente ante hechos que pueden ser utilizados por políticos irresponsables para azuzar los instintos más bajos o las preocupaciones más profundas que pueden existir ante hechos profundamente dolorosos", ha afirmado el dirigente popular.

Finalmente, ha pedido "serenidad y reflexión en el debate público" a los partidos políticos, y ha solicitado al PNV, al PSOE y a Ciudadanos que "atiendan a los más de 2 millones de firmas recogidos por los padres, por la iniciativa ciudadana, la sociedad civil, para que no se derogue la prisión permanente revisable".