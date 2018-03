El PSC tilda de "falso" el paso al lado de Puigdemont y ve inviable a Sànchez

Barcelona, 3 mar (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha tildado hoy de "falso" el "paso al lado" del expresident Carles Puigdemont, porque cree que pretende seguir a través de instituciones paralelas en Bélgica, y ha avisado de que la candidatura de Jordi Sànchez es inviable por estar encarcelado.

En su intervención ante el consell nacional de los socialistas catalanes, en el que ha expuesto su informe político, Iceta ha pedido hoy al independentismo reconocer su "gran engaño" y buscar otro camino, después de que Puigdemont haya dado un "paso al lado" y haya designado al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, como candidato a la presidencia de la Generalitat.

En este contexto, Iceta ha remarcado que la candidatura de Sànchez, que hoy evalúa la CUP en su consejo político, es inviable, ya que el expresidente de la ANC está encarcelado de forma preventiva.

Además, ha dicho que el hecho de que Puigdemont le proponga es "muy extraño", pues el presidente de la Generalitat cesado afirmó el pasado 19 de enero, cuando aún pretendía ser investido por el Parlament, que no se podía gobernar desde la cárcel y así, ante la posibilidad de ser detenido si regresaba a España, dijo que él prefería ser presidente antes que presidiario.

Iceta ha sostenido que el "paso al lado" de Puigdemont es falso porque su renuncia solo es provisional -según él mismo dijo- y porque el acuerdo entre las fuerzas independentistas, aún no cerrado, busca "consolar o compensar" al líder de Junts per Catalunya otorgándole la presidencia de un "Consejo de la República" con sede en Bélgica.

Así, ha dicho que "no es aceptable deteriorar las instituciones del país creando otras paralelas que no tienen legitimidad democrática y están pensadas solo para medio país", y ha sentenciado: "Las repúblicas siempre han sido para todos los ciudadanos, desde el reconocimiento legal. No solo para algunos".

Iceta ha pronosticado que "hasta que no se produzca un cambio de rasante" y los partidos independentistas reconozcan que "prometieron cosas que no se podían cumplir", se mantendrá la incertidumbre de la actual situación política catalana, que ha definido como un "limbo".

Ha marcado distancias con Ciudadanos y ha descartado cualquier "giro estratégico" del PSC hacia sus postulados, y ha defendido que la formación que lidera no se debe resignar al "desgarro identitario ni a la dinámica de bloques", por lo que ha puesto en valor la idea del federalismo para hacer frente a esta situación.

Asimismo, ha celebrado el proyecto de reforma de la Constitución presentado por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y ha llamado a los miembros de su partido a secundar las movilizaciones del 8 de marzo que piden la igualdad efectiva de género.

Por otra parte, el primer secretario de los socialistas catalanes ha reiterado su defensa del modelo de escuela catalana y ha afirmado que el "compromiso permanente" de su partido es "seguir combatiendo cualquier intento de división que pueda malmeter la unidad civil".