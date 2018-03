Roldán (Cs) ve la candidatura de Sànchez como una "estrategia del independentismo para alargar el procès"

3/03/2018 - 14:06

Asegura que los partidos independentistas no quieren un presidente que gobierne para todos los catalanes

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán ha dicho este sábado que la candidatura de Jordi Sànchez para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña es una "estrategia del independentismo para alargar el procès" y que los partidos soberanistas no quieren un presidente que gobierne para todos los catalanes.

"Me pregunto si no tienen a otro candidato que no esté imputado por delitos tan graves como el delito de rebelión o sedición", ha expresado Roldán en declaraciones a los periodistas, y ha afirmado que está en manos de los partidos independentistas formar un gobierno estable que devuelva la normalidad institucional a Cataluña.

Ha asegurado que Cs trabajará para que los partidos independentistas "dejen de estar preocupados por repartirse las sillas" y que se pueda poner en marcha la legislatura.

También ha comentado que si Inés Arrimadas no puede ser presidenta es por los "resultados pésimos del PP y del PSOE" en las elecciones del 21D, que no permiten la suma de votos, y ha reiterado que Cs impulsará una reforma desde el Congreso para tener una ley electoral que haga un reparto que se parezca más a lo que los ciudadanos votaron en las urnas.

Preguntada sobre las informaciones de que altos cargos de la Generalitat podrían estar financiando al candidato de JxCat Carles Puigdemont en Bruselas, ha dicho que Cs velará para que "las fiestas de los independentistas no se paguen con el dinero de todos los catalanes".

SOBRE LAS PENSIONES

La diputada de Cs se ha mostrado a favor de hablar sobre una revalorización de las pensiones porque "durante la crisis los pensionistas han sido los auténticos héroes y se les tiene que devolver el poder adquisitivo que han perdido durante los últimos años", y ha reiterado que quieren realizar una reforma profunda del sistema.

Roldán ha afirmado que han presentado en el Congreso una ley para luchar contra la precariedad laboral porque asegura que es imposible que con contratos temporales se puedan tener unas pensiones dignas: "Necesitamos primero una vida laboral digna para tener unas pensiones dignas".

SALIDA DE MILLET DE LA CÁRCEL

En relación a la salida de la cárcel del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet tras pagar los 400.000 euros de fianza, Roldán ha dicho que respetan las resoluciones judiciales y ha aprovechado para recordar a Convergència i Unió que cumpla también con las resoluciones judiciales.

"Tienen pendiente de pagar 6,6 millones de euros a los que le obliga la sentencia por mordidas ilegales en el Caso Palau, por estar robando a los catalanes", y ha insistido en que asuman sus responsabilidades e inicien los trámites para devolver ese dinero.