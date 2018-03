El Congreso pretende constituir en próximas fechas las cuatro comisiones pendientes, dos de ellas de investigación

4/03/2018 - 11:40

Los grupos llevan días negociando las presidencias, con la del accidente de Angrois como principal discrepancia

El Congreso pretende poner en marcha esta semana o, más tardar, la siguiente, las cuatro comisiones que aún tiene pendientes, para lo cual los grupos parlamentarios están ultimando un acuerdo sobre las presidencias, paso previo para constituirlas y que puedan arrancar formalmente sus trabajos.

Se trata de dos comisiones de investigación --la relativa al accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en 2014 y la que se refiere a la tragedia aérea de un avión de Spanair en Barajas en 2008--, y otras dos comisiones ordinarias: una permanente, sobre el seguimiento del pacto contra la violencia de género, y otra no permanente, sobre el modelo policial del siglo XXI.

Los portavoces parlamentarios llevan días negociando el reparto de las presidencias y resto de miembros de las mesas de estas comisiones porque su idea es buscar un acuerdo conjunto con el fin de constituirlas todas. Ése es el compromiso que adquirieron tras reunirse con la reunión a la que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, les convocó el pasado día 15 de febrero para denunciar los problemas de funcionamiento de la Cámara.

LA DEL ALVIA, PARA EL PP O EL PDECAT

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, las negociaciones sobre quién debe presidir las comisiones están bastante avanzadas, salvo en el caso de la del Alvia, acordada hace cinco meses y sobre la que aún no hay un acuerdo y oscila entre el PP y el PDeCAT. De hecho, la presidencia de este órgano está siendo el principal 'caballo de batalla' en estas dos últimas semanas de negociaciones.

Inicialmente, PP y PSOE apostaban por que la presidencia recayera en un partido minoritario, y fueron tanteando a Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, pero ninguno de estos partidos quiso asumir el encargo.

Tras estas negativas, se sondeó a Compromís, aunque este partido, al formar parte del Grupo Mixto, no tiene plaza en la comisión de investigación ya que la representación le corresponde al PDeCAT, que inscribió a su diputado Feliu Guillaumes. Los independentistas sí se han mostrado abiertos a valorar la posibilidad de convertirse en presidente, pero el PP no lo ve como solución.

Por ello, tanto el PP como el PSOE pensaron en asumir la tarea. Los 'populares' estaban dispuestos a encargarse, una posibilidad que los socialistas veían con buenos ojos, pero la idea no acabó de cerrarse, según las citadas fuentes, ante las protestas de En Marea, que no aceptaba que el Grupo Popular, que precisamente votó en contra de crear la comisión, acabara presidiéndola. Así las cosas, ha vuelto a escena la opción del PDeCAT, aunque la decisión no está tomada.

EL PSOE QUIERE LA DEL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El PSOE, por su parte, la que quiere presidir es la comisión permanente de seguimiento del pacto contra la violencia machista que se cerró en el Pleno del Congreso en septiembre de 2017. De hecho, los socialistas lo han planteado como algo "innegociable" pues se consideran impulsores del acuerdo desde su origen. A priori, tanto el PP como el resto de grupos estaría de acuerdo.

Las fuentes consultadas apuntan a que también se aceptaría que Unidos Podemos, impulsor de la creación de la comisión de investigación del accidente de Spanair, se hiciese con su presidencia. Ese siniestro, ocurrido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y en el que perecieron 154 personas, se produjo en 2008, siendo titular de Fomento la socialista Magdalena Álvarez.

Por último, la presidencia de la comisión no permanente para el estudio del modelo policial del siglo XXI, cuyo promotor fue Ciudadanos, se decidirá entre el partido naranja y el PP, que también aspira a hacerse cargo de este órgano, según las mismas fuentes.