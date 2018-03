El PSC tilda a JxCat, ERC y CUP de "inútiles en términos políticos"

Barcelona, 4 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tildado hoy a JxCat, ERC y CUP de "inútiles en términos políticos" tras no lograr un acuerdo a tres bandas y no ha descartado una repetición de elecciones después de que los antisistema hayan hecho inviable la investidura de Jordi Sànchez.

En declaraciones a los periodistas en las puertas del Parlament, Illa ha indicado que las negociaciones "opacas" de las fuerzas independentistas "han dejado de ser una comedia para pasar a ser una pesadilla".

Después de que ayer el consejo político de la CUP rechazara la propuesta de gobierno de JxCat y ERC e imposibilitara una investidura de Sànchez al optar por la abstención, Illa ha criticado los "vetos cruzados y las posiciones sectarias" de los independentistas, que tras más de dos meses han sido incapaces de hallar un "candidato viable".

"Los dirigentes de JxCat, ERC y CUP son literalmente unos inútiles en términos políticos y les pedimos que dejen de engañar, de tomar el pelo a los ciudadanos y de jugar con los catalanes", ha zanjado.

Según Illa, los independentistas están inmersos en una "lucha despiadada y en un reparto crudo de cargos" en lugar de centrase en formar un Govern con "una persona con plenitud de funciones" al frente como presidente, para afrontar así los problemas "reales" de los catalanes.

El dirigente socialista ha deseado que empiece a correr "el reloj" de la legislatura -el PSC ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que corran los plazos- y no ha descartado nuevas elecciones si no se desbloquea la situación: "Esperemos que no sea así, pero nada es descartable", ha señalado.

En cuanto a la concentración de la Plataforma por Tabarnia en Barcelona, ha dicho que su formación la respeta pero no asiste a la misma.