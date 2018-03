Tabarnia reúne a 15.000 personas en Barcelona

4/03/2018 - 14:05

Llaman a llenar los balcones de Cataluña con su bandera, la catalana y la española

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la asociación Plataforma por Tabarnia, Jaume Vives, ha llamado a colgar en los balcones la bandera de la plataforma, la 'senyera' catalana y la española, durante una manifestación este domingo en Barcelona en la que han participado 15.000 personas, según la Guardia Urbana.

Al final de la protesta en la plaza de Sant Jaume, Vives a excusado la ausencia del Presidente de Tabarnia, Albert Boadella, y ha transmitido un mensaje: que los asistentes confíen en que su figura "llevará a Cataluña hasta Ítaca".

"Esta guerra, con alegría y la verdad por bandera, la ganaremos. Viva Tabarnia catalana y española", ha expresado el portavoz, que ha destacado la numerosa asistencia a la protesta y ha bromeado afirmando que la han secundado dos millones de personas.

Durante la protesta, Vives ha explicado que la plataforma Tabarnia quiere ser un "espejo" del independentismo catalán, y ha pedido a los asistentes que hagan un corte de mangas a la hoja de ruta independentista.

La manifestación ha comenzado a las 11.30 horas con una ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova y la lectura de un manifiesto por parte del presidente de la asociación Plataforma por Tabarnia, Miguel Martínez.

"Casanova era un patriota español por mucho que lo quiera pervertir el nacionalismo catalán", ha expresado en un acto en el que ha participado un descendiente de Casanova.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha aclarado que Tabarnia "no será un partido político" y que no tiene apoyo de ninguna formación porque, según Martínez, no lo necesita, aunque sí ha aclarado que ellos apoyan a las formaciones constitucionalistas.

"No podemos dejar que los independentistas lleven a Catalunya al desastre. Nosotros nunca llevaremos la iniciativa y nunca seremos un partido político, pero siempre estaremos como elemento de presión contra ellos", ha explicado.

Durante la manifestación que ha transcurrido por las calles de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume, se han podido ver banderas de Tabarnia, la 'senyera', de varias Comunidades Autónomas de España y de Europa, y se han podido escuchar cánticos como 'Viva España', 'Puigdemont a prisión', y, al pasar por la comisaría de la Policia Nacional han gritado 'Esta es nuestra policía'