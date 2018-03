Encuentran parte de un dispositivo de grabación en el despacho de la Concejalía de Urbanismo de Alicante

4/03/2018 - 14:27

Parte de un dispositivo de grabación ha aparecido pegado con cinta aislante debajo de un escritorio del despacho de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, situado en el edificio de la Cámara de Comercio.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, fue el responsable de seguridad del alcalde de la ciudad quien descubrió el dispositivo hace más de dos meses. Así, como ha adelantado el diario 'Información', el dispositivo se podía conectar al ordenador y apareció debajo de un mueble anexo a la mesa de la actual concejala -la socialista Eva Montesinos- pegado con cinta aislante de color negro.

La concejalía de Urbanismo la lleva actualmente Montesinos, quien asumió el puesto después de que los concejales de Guanyar Alacant dejaran sus competencias en el equipo de gobierno municipal tras la negativa del alcalde, Gabriel Echávarri, a dimitir por estar investigado en dos causas. Antes de Montesinos era portavoz del grupo municipal Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, quien dirigía este área.

El propio Pavón, mediante un comunicado, ha calificado como "gravísimo" que se haya detectado este dispositivo de grabación y ha anunciado que este lunes se personará en las dependencias de la Policía Nacional para denunciar este hecho a fin de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

"Me parece inexplicable que me haya tenido que enterar de la existencia de ese dispositivo a través de un medio de comunicación. El equipo de gobierno debería haberme comunicado de inmediato su detección como concejal afectado por las grabaciones que pudieran haberse efectuado, y exijo que se me facilite de inmediato toda la información relativa a la empresa de seguridad contratada desde Alcaldía y al resultado del trabajo que ha realizado", ha señalado Pavón.

"INEXPLICABLE"

Igualmente, para el edil es "inexplicable" es que el equipo de gobierno no lo haya denunciado "de inmediato" ante la Policía Nacional. "Una denuncia que haré yo mismo mañana personándome ante la Policía vista la inacción del equipo de gobierno de Echávarri", ha aseverado el edil.

"El mobiliario del despacho del titular de la concejalía de Urbanismo en el que se ha detectado el dispositivo es el mismo que estaba en el edificio de la Cámara de Comercio, en donde estuvo mi despacho como concejal de Urbanismo, el despacho de mi antecesora, Marta García-Romeu, y anteriormente, imagino que el despacho de algún responsable o trabajador de la Cámara. De hecho, tanto en el despacho que ocupé en el edificio de la Cámara como en el que luego ocupé en la actual sede de la concejalía de Urbanismo noté ciertas dificultades para hablar con el teléfono móvil, pero nunca di mayor importancia a esas dificultades", ha concluido Miguel Ángel Pavón.

EL PP PIDE LA COMPARECENCIA DE MONTESINOS

Por su parte, el portavoz 'popular' en el consistorio, Luis Barcala, ha anunciado mediante otro comunicado que pedirá la comparecencia pública de la edil Montesinos en el próximo pleno de Alicante "para que explique de forma pormenorizada y con todo detalle lo descubierto en su área". "¿Cómo es que los socialistas no quieren llegar hasta el final sobre este suceso?, ha cuestionado Barcala.

"La noticia de la localización de parte de un dispositivo que podría haberse utilizado para efectuar grabaciones ocultas en la Concejalía de Urbanismo es el colmo del desgobierno en el que está sumida la ciudad desde que el alcalde, Gabriel Echávarri, y su tripartito pactaron para llevar a Alicante al caos más absoluto, como se está demostrando cada día", ha afirmado el portavoz del PP.

Así, Barcala ha pedido la comparecencia de Montesinos para que explique "si podría tratarse de un plan para realizar grabaciones sin autorizar y sin conocimiento de los afectados o, incluso, un caso de espionaje político".

"No podemos entender que el ejecutivo de Echávarri advierta la existencia de un aparato que podría haber servido para efectuar grabaciones en el despacho de Urbanismo y que, al mismo tiempo al faltar el resto del dispositivo, hayan descartado presentar la correspondiente denuncia", ha explicado Barcala.

Así, ha reclamado una explicación de Montesinos "que ya puede ser buena y completa para que todo esto no termine de dar la impresión de que estamos ante un tebeo de Anacleto, Agente Secreto".

Para el portavoz popular, la situación es "desasosegante", con un "minigobierno en huida continua sin respaldo social ni político de ningún tipo y dónde cada día surgen noticias que se superan a lo anterior en lo inverosímil y ridículo".

Para Barcala, "Echávarri y sus cinco concejales que de forma ilegítima ocupan atrincherados el gobierno". "Resulta que encuentran en el despacho de su antecesor en el cargo un aparato que podría formar parte de un dispositivo de grabación en las mismas dependencias municipales de la Concejalía de Urbanismo", ha señalado el portavoz.

"Es decir, que aquí se pueden haber grabado conversaciones, sin conocimiento de los afectados, y para colmo no lo denuncian para que se sepa realmente qué puede haber sucedido", ha criticado Barcala. "Hace mucho que lo que sucede con este gobierno municipal en el Ayuntamiento no tiene ningún sentido", ha zanjado.

COMPROMÍS TAMBIÉN DENUNCIARÁ ANTE FISCALÍA

Por su parte, el portavoz de Compromís en la corporación, Natxo Bellido, también ha anunciado en su cuenta de Twitter que presentará un escrito ante Fiscalía para pedir la apertura de una investigación sobre este hallazgo.

Desde la formación -que también estaba en el equipo de gobierno municipal hasta el pasado noviembre- han calificado de "gravísimo" lo que ha pasado y han señalado mediante otro tuit que es "un atentado a las reglas del juego democrático".

Asimismo, desde Compromís han pedido la convocatoria urgente de una reunión de la Junta de Portavoces del consistorio para "exigir al equipo de gobierno toda la información que esté a su disposición".