ERC apoyará al candidato de JxCat: "Jordi Sànchez no es un problema para nosotros"

5/03/2018 - 13:15

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado este lunes que su partido apoya la investidura como presidente de la Generalitat de Jordi Sànchez (JxCat) y así lo comunicará por la tarde al presidente del Parlament, Roger Torrent: "Jordi Sànchez no es un problema para nosotros".

Lo ha dicho en la rueda de prensa después de reunirse la dirección del partido, donde ha argumentado: "No nos podemos permitir no llegar a un acuerdo. No será por ERC que no haya Govern en Cataluña. No será por una cuestión de nombres".

Sabrià ha advertido de que sería una irresponsabilidad tener que repetir elecciones por una falta de acuerdo entre independentistas, y ha pedido a todos los actores implicados un "esfuerzo de generosidad" para sellar un pacto y desencallar la investidura.

