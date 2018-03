El PSOE abandonará mañana el pacto educativo si no sube la inversión a 5% PIB

Madrid, 5 mar (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que su partido plantea un "ultimatum" al Gobierno sobre el pacto educativo y si mañana no propone elevar la financiación del sistema público a los niveles de Europa, más del 5% del PIB, los socialistas abandonarán la Subcomisión parlamentaria que aborda esta cuestión.

En la rueda de prensa tras la reunión de la Permanente del partido, Sánchez ha explicado que mañana se debate en esta Subcomisión la financiación del sistema público educativo y la propuesta del PP es reducirla, lo que supone "una falta respecto a la educación y mercantilización de la educación publica", ha dicho.

Por eso, ha asegurado que esto es una "línea roja" para el PSOE, que abandonará no solo el órgano parlamentario sobre esta cuestión, sino que "no participará en más debates" al respecto porque "no hay más que debatir hasta que no se garantice una financiación suficiente y necesaria", ha concluido.

Desde hace semanas, el PSOE ha reclamado al PP un compromiso de financiación y la participación de la comunidad educativa en los trabajos sobre el Pacto Educativo para seguir negociando un acuerdo.

Y el pasado 27 de febrero el PP propuso en la citada Subcomisión un incremento de 5.000 millones de euros para el gasto en enseñanza no universitaria hasta 2025, "un punto de partida" que iría subiendo conforme a las medidas que se acuerden en el pacto.

La portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, explicó que se trataba de "una propuesta inicial basada en la serie histórica" y que con los 5.000 millones de euros se "superaba" la mejor de ellas.

Para la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo, esa cantidad era "insuficiente y se quedaba "muy por debajo de las expectativas"; "si no hay acuerdo de financiación no habrá pacto", dijo la semana pasada.

El PSOE va a seguir reivindicando una "financiación justa, equilibrada y de recuperación de la desinversión que ha habido" estos últimos años, añadió Martínez, que calificó de "surrealista" la propuesta del PP por significar "recuperar los niveles de inversión en 2028 que había en 2009".