ERC precisa que su prioridad aún es lograr acuerdo del independentismo

Barcelona, 5 mar (EFE).- El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha precisado hoy, después del revuelo que ha provocado un artículo de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, que "la prioridad" de Esquerra sigue siendo lograr un acuerdo de las fuerzas independentistas para formar Govern y recuperar las instituciones.

En rueda de prensa tras la permanente de ERC, Sabrià ha secundado la oferta "de diálogo" expresada por Tardà en un artículo en el que preconiza tender puentes hacia los 'comunes' y el PSC.

"ERC -ha afirmado su portavoz- tiene clarísimo que hace falta sumar, ampliar, llegar a todavía más gente, incrementar el número de ciudadanos favorables al republicanismo, representa lo que es el 'junquerismo' en estado puro, y recomendamos a todos que se lean todo el artículo".

Sabrià ha admitido, además, que "es evidente que ERC tiene sus preferencias" al establecer los diálogos "y son legítimas", pero hoy pasan a segundo término", ha puntualizado, "porque el objetivo prioritario ahora es recuperar las instituciones y acabar con el 155 lo antes posible".

Ha negado, en este sentido, que ERC se ponga a explorar, en la actual coyuntura y la correlación de fuerzas que hay, un posible acuerdos con los comunes, y ha subrayado que "la prioridad es conseguir un acuerdo entre las fuerzas republicanas y seguiremos trabajando con este fin".

"No podemos permitirnos un escenario de falta de acuerdo, y si no lo hay, no será por ERC", ha destacado Sabrià antes de dejar claro que "no es una cuestión de nombres, Jordi Sànchez no es para nosotros un problema y así lo expresaremos esta tarde".

Es más, ha anticipado, en la reunión que esta tarde mantendrá la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con el presidente del Parlament, Roger Torrent, la dirigente republicana dirá que Esquerra avala la candidatura de Jordi Sànchez.

"Las elecciones no son una solución sino que alargarían el problema y, por tanto, no son un escenario deseable, hay una mayoría absoluta a preservar y sería una irresponsabilidad por parte de todos perderla", ha recalcado.

Aunque ERC está recibiendo un aluvión de críticas en las redes sociales procedentes de diversos sectores del independentismo por el contenido del artículo de Tardà, los republicanos han querido evidenciar que, al contrario que JxCat y la CUP, ellos podrían sumar con otras fuerzas políticas en un escenario distinto surgido de unas nuevas elecciones.

Sobre las negociaciones con JxCat y la CUP, Sabrià ha indicado que Esquerra "no será un obstáculo" para modificar la propuesta programática de Govern y hacerla "menos autonomista", como reclama la CUP, aunque no aceptará que la negociación empiece de cero.

"Hay muchas horas de trabajo y no vamos a empezar de cero, esto lo descartamos", ha subrayado Sabrià antes de recordar que si la CUP se ha incorporado en los últimos días y no antes es por decisión propia de los anticapitalistas.

Por lo que respecta a la viabilidad de la candidatura de Jordi Sànchez, el portavoz de ERC se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que los dos diputados independentistas que hay en Bruselas (Carles Puigdemont y Toni Comín) puedan delegar el voto para alcanzar la mayoría requerida.

"Buscamos soluciones efectivas y no efectistas, pero trabajamos con todas las posibilidades", ha explicado el portavoz republicano antes de descartar otra posibilidad más radical que pasaría por pedirles formalmente a ambos diputados que renuncien a sus actas.