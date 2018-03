La Comisión Europea pide calma ante el incierto resultado electoral en Italia

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) pidió hoy "calma" ante los resultados aún parciales de las elecciones en Italia, que apuntan a un avance de los partidos euroescépticos, en línea con los comicios celebrados en los últimos tiempos en otros países de la UE, como Austria, Holanda o Francia.

El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, se limitó hoy a pedir "un Gobierno estable en Italia" y evitó ir más allá en su análisis, pues aún no se ha completado el escrutinio oficial.

No obstante, el recuento parcial pero casi definitivo apunta a una victoria del euroescéptico Movimiento Cinco Estrellas y un importante avance de la xenófoba Liga Norte en un contexto que genera incertidumbre sobre la eventual formación de un nuevo Ejecutivo.

"Tenemos confianza en las habilidades del presidente (Sergio) Mattarella para facilitar la formación de un Gobierno estable en Italia", que "mientras tanto tiene un Gobierno liderado por el primer ministro (Paolo) Gentiloni, con quien trabajamos estrechamente", dijo Schinas.

Preguntado sobre el impacto de los resultados en los mercados financieros, que no han reaccionado virulentamente a los comicios en un clima de creciente euroescepticismo en muchos Estados miembros, el portavoz comunitario se limitó a pedir tranquilidad.

Y recurrió para ello al célebre eslogan británico de la Segunda Guerra Mundial "Keep calm and carry on" (Mantenga la calma y continúe).

El resultado provisional de las elecciones en Italia apunta a que cerca de un 50 % del voto ha recalado en partidos que recelan del proyecto europeo, circunstancia que han celebrado a través de las redes sociales líderes euroescépticos como la ultranacionalista francesa Marine Le Pen o el xenófobo holandés Geert Wilders o el impulsor del "brexit" Nigel Farage.

El líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, quien tras los comicios agradeció con ironía al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, por haberse mostrado preocupado por un escenario inestable en Italia, afirmó que "cuanto más habla, más votos obtenemos".

"Esperemos que siga como presidente de la Comisión el menor tiempo posible", dijo Salviani, quien agregó que "el euro era y todavía es una mala moneda" y vaticinó que "el sistema de moneda único terminará".

Al calor de esas declaraciones, el portavoz jefe de la CE se limitó a decir que el Ejecutivo comunitario nunca hace "comentarios sobre comentarios" y menos sobre declaraciones que se producen una vez iniciada la rueda de prensa de la Comisión a las 11.00 GMT.

En clave europea, los comicios italianos eclipsaron en la sala de prensa de la Comisión al otro evento electoral del domingo en Alemania, que había empezado bien para los intereses comunitarios.

A primera hora de la mañana del domingo se supo que los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) daban un contundente respaldo a una gran coalición liderada por la conservadora Angela Merkel, que ya gobernó con los socialistas entre 2005 y 2009 y entre 2013 y 2017.

Con el aval de las bases socialdemócratas germanas a una alianza entre conservadores y progresistas se aleja así el fantasma de la repetición de elecciones en el motor económico de la Unión Europea, cinco meses después de los comicios del pasado septiembre.

La propia canciller avanzó hoy que trabajará para que Alemania tenga "una voz fuerte" en Europa junto a la Francia del presidente europeísta socio-liberal Emmanuel Macron, en un momento en el que la UE tiene que afrontar desafíos como los tambores de guerra comercial con los Estados Unidos de Donald Trump o la negociación final del "brexit" para el abandono del Reino Unido del bloque comunitario.

La única reacción oficial, por ahora, de la Comisión Europea ante el desbloqueo institucional en Alemania ha sido un mensaje del comisario de Asuntos Económicos, el socialista Pierre Moscovici, quien en la red social Twitter trasladó su apoyo a los militantes socialdemócratas germanos por "su voto responsable y decisivo" para la UE.