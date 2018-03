Concejal Urbanismo de Alicante no ve espionaje: Parece aparato autograbación

Alicante, 5 mar (EFE).- La concejal de Urbanismo de Alicante, Eva Montesinos, del PSPV-PSOE, ha opinado que el dispositivo encontrado oculto en su despacho parece "de autograbación", "muy rudimentario" y "de corto alcance", por lo que no cree que le hayan grabado o que haya espionaje externo.

Así lo ha dicho tras hacer la consulta a la Policía sobre los cables y una pila pertenecientes a un sistema oculto de grabación hallados hace dos meses bajo uno de los muebles del despacho que ocupa desde el pasado noviembre.

Desde junio de 2015 y hasta el pasado noviembre había ocupado ese despacho Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar (EUPV-IU, Podemos e independientes), grupo que, al igual que Compromís, en noviembre de 2017 rompió el tripartito municipal para dejar en solitario al PSPV-PSOE porque el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, no dimitía por su doble investigación judicial en casos de supuesto delito administrativo.

El hallazgo de los cables ocurrió el pasado 15 de enero después de que la concejal de Urbanismo observara que tenía problemas para hablar con el teléfono móvil en determinadas zonas de su despacho, algo que también le ocurría a su predecesor, Miguel Ángel Pavón, según ha dicho él mismo también hoy.

Del mismo modo, esa misma jornada se hizo un 'barrido' del despacho del alcalde, con resultado negativo, y se decidió no presentar una denuncia formal al informar la Policía de que esos cables no constituían por sí solos un delito al carecer de sistema grabador, de almacenaje, de micrófono o de cámara.

En declaraciones a los periodistas hoy, la concejal de Urbanismo ha relatado que cuando acudieron a las dependencias de la Policía Nacional, "un alto cargo y un responsable de la unidad tecnológica" analizaron el aparato en cuestión y llegaron a la conclusión inicial de que "era una parte de otro dispositivo que, supuestamente, iría conectado a un ordenador" pero que por sí solo "no era constitutivo de delito porque no tenía capacidad de grabación".

Tras repetir que no tiene sospechas de quien lo ha podido colocar, ha incidido en que el aparato "no tenía WiFi" por lo que era "de consumo interno" y no podía ser de otra persona ajena al despacho, motivo por el cual, y "por el bien de la ciudad, que ya ha estado bastante vapuleada y su imagen se ha visto deteriorada con asuntos de urbanismo" de la anterior etapa del PP con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, los socialistas decidieron no denunciar.

"Mezclar micrófono y urbanismo suponía una imagen muy negativa para la ciudad, que quisimos preservar cuando la Policía nos dijo que no tenía mucho sentido la denuncia", ha reiterado.

Sin embargo, al conocer el hallazgo, su predecesor Pavón sí se ha apresurado hoy a acudir a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar que ha podido ser víctima de un supuesto delito de grabación ilegal.

También ha urgido explicaciones al gobierno local socialista por no haber sido informado en su momento y por haber tratado de "ocultar" el asunto, una postura que también ha mantenido Compromís, que por su parte ha trasladado los hechos a la fiscalía.

El resto de la oposición también ha criticado a los socialistas, empezando por el PP, cuyo portavoz, Luis Barcala, ha instado al president de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a que libere la ciudad de la "carga insoportable" del alcalde por esta situación "absurda" y la "paralización" de la ciudad.