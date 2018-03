PSOE: AM encontrará la confrontación del PSOE si sigue la doctrina Cifuentes

Madrid, 6 mar (EFE).- La portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación sobre Bicimad, Mercedes González, ha asegurado hoy que el Gobierno de Ahora Madrid encontrará la "confrontación" de los socialistas si sigue "la doctrina Cifuentes" y no entrega la documentación por ser parte de una causa judicial.

La socialista ha valorado así que el equipo de Gobierno no haya entregado parte de la información pedida por los grupos de la oposición argumentando que ha pedido permiso al juez para hacerlo dado que forma parte de la causa abierta tras la querella del PP contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.

"Si criticamos a Cifuentes cuando somos Podemos en la Asamblea de Madrid tenemos que actuar en consecuencia cuando somos el Gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento", ha espetado la edil en referencia a cuando el Gobierno regional no envió actas del Canal de Isabel II porque formaban parte de la investigación del caso Lezo.

Los socialistas apelan a la "honestidad" de Sabanés y del gerente. "No tienen nada que ocultar con lo cual tienen que poner la documentación", ha subrayado González ante los periodistas tras la junta de portavoces de esta comisión, cuyos trabajos no se iniciarán hasta que los ediles tengan toda la documentación.

"Si al final no nos dan la documentación nosotros iremos donde tengamos que ir porque no se pueden acoger a que el juez tiene que decidir. El juez no tiene nada que decidir porque nosotros tenemos el derecho a toda la información de un expediente municipal como es este caso", ha agregado.

Pese al "escollo" de la documentación, la socialista ha valorado el acuerdo "unánime" alcanzado tras más de hora y media de reunión sobre la estructura para investigar: tres bloques divididos en seis sesiones.

El primer bloque se encargará de los antecedentes, el segundo del procedimiento, la negociación y el inventario y el tercero y último de la valoración de Bicimad, los aspectos autonómicos, la auditoría y la prestación del servicio por parte de la Empresa Municipal de Transportes.

Tras la junta de portavoces, se ha acordado que la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en la municipalización de Bicimad no se convocará hasta que los concejales tengan toda la información pedida.

El equipo de Gobierno trasladará hoy la parte que está afectada por una cláusula de confidencialidad entre Bonopark y la EMT, que los concejales podrán consultar pero no difundir, y el presidente de la comisión, el socialista Ignacio de Benito, buscará como dar acceso a la información que forma parte de la causa judicial abierta.