Camps dice que se siente arropado por el PP y pide al PSOE que se disculpe

Madrid, 6 mar (EFE).- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha dicho hoy que se siente arropado por el PP, incluido por Mariano Rajoy, y ha reclamado al PSOE que le pida perdón por haber recurrido su absolución en el conocido como caso de los trajes.

Camps comparece hoy a petición del PSOE en la comisión de investigación del Congreso, en la que ha protagonizado varios enfrentamientos con el diputado socialista Artemi Rallo culpando a este partido de haberle incriminado en el caso de los regalos de trajes que le hizo la trama Gürtel y por el que resultó absuelto por un jurado.

El expresidente ha afirmado a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Cámara Baja que se siente querido y arropado en su partido, y ya dentro de la comisión ha repetido que "nota el cariño" tanto de Mariano Rajoy, como de María Dolores de Cospedal y de toda la ejecutiva.

Durante el interrogatorio del diputado socialista, ha reprochado varias veces la actuación del PSOE contra él, hasta el punto que, según ha dicho, este partido en Valencia quiere que dimita "también como expresidente".

Ha negado que, como le ha dicho Rallo, se le trate en el PP como una "manzana podrida", una suposición que ha considerado "impertinente".

Camps ha defendido que los cargos del PP imputados por la financiación no lo están porque se hayan enriquecido ellos, "en todo caso por irregularidades administrativas", y que "más del 60 o el 70 por ciento de los cargos del PP han sido absueltos o se archivaron sus causas".

Y ha recriminado de nuevo al PSOE que tuvo que dimitir porque los socialistas le acusaron "por unos trajes", un caso por el que no tiene "ningún cargo de conciencia".

De hecho, ha llegado a reprochar al diputado que el PSOE que no le haya pedido perdón, ya que los socialistas recurrieron la condena al Supremo, ante lo que Rallo le ha hecho ver su asombro por su "tono arrogante".

En vista de que el debate se estaba saliendo del tema que se investiga, el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canaria), le ha pedido que parara de hablar de cuestiones políticas porque en la comisión se trata la supuesta financiación irregular del PP.

"Esto no es un debate, es una comisión de investigación", ha dicho Quevedo para añadir que si iba a hablar del PSOE no se lo iba a permitir "porque sencillamente esta no es la cuestión".