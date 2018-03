Las diputadas del PSOE y del PP asistirán al pleno de la Asamblea extremeña el 8M, y las de Podemos no irán

6/03/2018 - 14:18

La Asamblea de Extremadura celebra el próximo jueves, 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer y con la huelga feminista convocada por sindicatos, una sesión plenaria programada, y a la que asistirán las diputadas del PSOE y del PP, mientras que las de Podemos se ausentarán de la misma.

MÉRIDA, 6 (EUROPA PRESS)

Así, el portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, ha señalado que los diputados y diputadas tienen que "asistir" al pleno como algo "ineludible", al tiempo que ha insistido en que en todo caso habrá una "participación plena y comprometida" de su partido en las manifestaciones de organizaciones feministas convocadas con motivo de esa jornada del 8-M.

A su vez, la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, ha indicado que los diputados y diputadas de su grupo acudirán a la sesión plenaria para "cumplir" con su "obligación" como representantes de los extremeños, y como forma para "defender" desde la propia Asamblea "las políticas de verdadera igualdad" en la comunidad.

Mientras, la diputada de Podemos Jara Romero ha señalado que "sólo" las diputadas y trabajadoras de su grupo parlamentario harán huelga el próximo jueves y, por tanto, no acudirán al pleno que se celebrará en la Cámara autonómica y "no" votarán iniciativa alguna "con todas las consecuencias", en tanto que "no se puede cambiar el día de trabajo" en la Asamblea.

La postura de estos tres representantes políticos ha sido adelantada en sendas ruedas de prensa ofrecidas tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea.

Por su parte, falta por determinar la postura que adoptará en la sesión plenaria la única diputada de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, quien no ha comparecido ante los medios de comunicación tras la citada Junta de Portavoces parlamentaria.

INICIATIVAS DE IGUALDAD

Cabe destacar, igualmente, que en la sesión plenaria los grupos parlamentarios introducirán diferentes iniciativas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, comparecerá a petición propia la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, para explicar el contenido del V Plan de Igualdad de Extremadura, que trata de ahondar en la "igualdad efectiva y real" entre hombres y mujeres, según ha adelantado el portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García.

También, el PSOE planteará una propuesta de pronunciamiento a través de la cual solicitará al Gobierno central que dote con presupuesto suficiente las medidas contenidas en el Pacto Estatal Contra la Violencia Machista.

Asimismo, Podemos formulará una pregunta a un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta sobre cómo dicha administración velará por el "derecho efectivo" a la huelga durante la jornada del 8 de marzo.

El PP, a su vez, pondrá el "foco" en su labor de control al Ejecutivo regional en las "políticas de desigualdad" para la mujer en Extremadura, ha avanzado la 'popular' Cristina Teniente.

ENERGÍA

Por otra parte, como otros asuntos también del orden del día de la sesión plenaria del próximo jueves en la Asamblea, comparecerá a petición del PP la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, para abordar el cierre de entidades financieras en zonas rurales de la región.

Además, los diputados abordarán el debate de totalidad de la Ley de Asistencia Jurídica de la Junta.

De igual modo, Podemos defenderá una moción subsiguiente a otra iniciativa tratada ya en la Asamblea en otro pleno anterior, y mediante la cual solicitará a la Junta la celebración de un debate monográfico sobre la situación energética de la comunidad, ha dicho la diputada de la formación 'morada' Jara Romero.

Asimismo, el PP planteará una propuesta de impulso a través de la cual instará al Ejecutivo regional a solucionar la situación de "600 familias" que, según ha dicho, contaban con empleos "laborales indefinidos" en la Administración autonómica y que "se encuentran en el más absoluto abandono" tras una decisión de la Junta, ha señalado Cristina Teniente.

JORNADA DE HUELGA

Por su parte, sobre la jornada de huelga convocada el 8 de marzo, la diputada de Podemos Jara Romero ha apuntado que su grupo "no" está de acuerdo con la "propuesta" de "cierre patronal" en la Asamblea realizada, según ha dicho, por parte del PSOE para ese día, en tanto que "no se puede cambiar el día de trabajo" en dicha institución.

Al mismo tiempo, ha subrayado que las diputadas y trabajadoras del grupo parlamentario de Podemos secundarán la huelga ese día, y por tanto no acudirán a la sesión plenaria ni votarán iniciativa alguna ni delegarán su voto; y ha criticado que a su juicio el PSOE "está dando la espalda al movimiento feminista" con su postura de cara al 8M.

En este sentido, ha advertido también de que desde la Delegación Provincial de Educación en Cáceres se están remitiendo escritos, ha dicho, "preguntando a los trabajadores" si secundarán o no la jornada de huelga; y ha reconocido que a Podemos le "entristece" que un gobierno socialista como el autonómico --ha apuntado-- "no esté velando" por que la huelga del próximo jueves "sea un auténtico éxito".

De igual manera, ha tachado de "una vergüenza" que la consejera de Igualdad de la Junta, Leire Iglesias, "no secunde la huelga" y vaya a impulsar el contenido del V Plan autonómico de Igualdad en la sesión plenaria del próximo jueves en la Asamblea, coincidiendo con la jornada de huelga feminista.

Con ello, ha apuntado que las diputadas de Podemos "no" asistirán al pleno de la Asamblea del 8M ni votarán iniciativa alguna en la misma "con todas las consecuencias" ni delegarán el voto, "para que se visibilice la necesidad de que las mujeres estén en la calle apoyando a los movimientos feministas", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara extremeña, Cristina Teniente, ha afirmado que las diputadas de su grupo asistirán al pleno de la Asamblea para "cumplir" con su "obligación" como representantes de los ciudadanos, y para desde dicha institución tratar de velar por la "igualdad" entre mujeres y hombres.

"Nuestra obligación es representar a los extremeños para defender las políticas de verdadera igualdad", ha espetado Teniente, quien ha considerado también que ante las "políticas de desigualdad" que sufren las mujeres en la región por la gestión del Ejecutivo autonómico del PSOE, ha dicho, "no hay razones para celebrar en Extremadura nada" el 8M.

En este sentido, ha advertido de que las políticas socialistas en la comunidad han llevado a una situación de "mayor desigualdad" en la región; y ha reclamado al Ejecutivo extremeño que se deje de "discursos" y se ponga a "trabajar" en medidas, inversiones y "compromisos" reales en favor de la "igualdad" entre mujeres y hombres.

Al respecto, ha criticado que Extremadura acumule la "mayor" tasa de desempleo femenino en España; así como ha lamentado la "doble discriminación" que sufren las féminas en la comunidad, ha indicado, tanto en cuanto a brecha salarial respecto a los hombres como en comparación con otras españolas.

Finalmente, el portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, ha defendido las medidas para la "igualdad efectiva y real" entre féminas y varones en la región que impulsa la Junta; y ha criticado las consecuencias de la reforma laboral impulsada por el Gobierno central del PP y que "carga sobre las mujeres en mayor nivel de desempleo y de precariedad".

Así, ha subrayado que el PSOE apoya las reivindicaciones de la jornada del 8M y los paros planteados por los sindicatos, al tiempo que "participará como siempre" en las manifestaciones convocadas por organizaciones feministas durante la tarde en la región.

De este modo, García ha insistido en que "la participación" del PSOE en la región será "plena y comprometida" durante la jornada del 8M, en tanto que ha sido y será --afirma-- "abanderado de la lucha feminista".