Ábalos (PSOE) defiende que no es el momento para la moción de censura pero insta a Rajoy a someterse a la de confianza

6/03/2018 - 14:50

El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha considerado que "no" es el "momento político" para proponer una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con todo, sí ve necesario que se someta a una cuestión de confianza para saber si sigue vigente el acuerdo de investidura alcanzado entre el PP y Ciudadanos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela tras mantener varias reuniones de trabajo con la dirección del Partido Socialista de Galicia, Ábalos ha defendido esta medida, que debe proponer el propio presidente del Gobierno, al considerar que "no dan los números" como al PSOE le "gustaría" para una moción de censura.

"Una moción de censura incorpora una alternativa y para que se produzca esa investidura tienen que salir los números y los números no dan como a nosotros nos gustaría", ha incidido para señalar que el PSOE no quiere "un gobierno apoyado por fuerzas independentistas". "Es un precio que no podemos pagar", ha incidido.

Sin embargo, si el Partido Popular no consigue sacar adelante los presupuestos, "el proyecto de ley anual más importante", cree que Rajoy debería someterse a esta cuestión de confianza para que PP y Ciudadanos digan "claramente" si mantienen vigente ese acuerdo político. "No es otra forma que llamar la atención sobre los acuerdos vigentes o no que tienen con sus socios", ha incidido.

En este punto, el número dos de los socialistas ha precisado que "la consecuencia de una derrota" en una moción de confianza es "proceder a un debate de investidura".