Las diputadas se dividen ante la huelga del 8 de marzo

Madrid, 7 mar (EFE).- Las diputadas del Congreso afrontan divididas la jornada de huelga y los paros de dos horas convocados para mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer y, mientras unas han anunciado que secundarán las protestas, otras han expresado su negativa, aunque dejando claro su defensa de la igualdad.

Entre estas últimas están María del Mar Blanco, del PP, que no secundará la convocatoria y estará trabajando en su despacho del Congreso aunque no haya actividad parlamentaria ordinaria, y Marta Martín, de Ciudadanos, que ha asegurado que respeta "totalmente" el derecho a la huelga, pero ha precisado que no la secundará.

"Yo sí soy feminista", ha recalcado Martín, que, sin embargo, considera que los postulados de las movilizaciones no representan lo que deber ser la lucha por la igualdad.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general del grupo parlamentario de Cs, Miguel Gutiérrez, que ha criticado que se mezcle la lucha por la igualdad de la mujer con el "anticapitalismo, ir contra el consumo y el libre comercio o los tratados comerciales".

Por eso estarán en la manifestación del 8 de marzo, como otros años, pero no secundarán la huelga al considerar que la lucha real contra la desigualdad y la brecha salarial debe ser un asunto "transversal" que una a todos.

Muy al contrario actuará el grupo socialista, que respaldará al completo -mujeres y hombres- todas las movilizaciones y será "muy activo en la defensa de las reivindicaciones justas de las mujeres", ha dicho su portavoz, Margarita Robles, que ha expresado su satisfacción por que el Congreso haya aplazado las comisiones previstas para mañana.

Según ha destacado Robles, es la manera de "visualizar" que los representantes de la soberanía popular apoyan las reivindicaciones de las mujeres.

La portavoz del PSOE no ha querido valorar la decisión de la mayoría de las diputadas del PP de no secundar las protestas, porque ha explicado que el problema no es del PP, sino del Gobierno y sus políticas basadas en la desigualdad que castigan a las mujeres.

Por "solidaridad y convicción" hará la huelga la también diputada socialista catalana Mercé Perea, para quien la desigualdad afecta de manera "flagrante" a las mujeres y "hay un grito en la calle para que los políticos den una respuesta de forma inmediata".

La vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, ha confirmado que la secundará tanto en lo que se refiere a su situación profesional en la Cámara Baja y también en relación a su partido, Podemos, mientras que en casa pretende mantener una "actitud de ausencia de los cuidados" que "tanto cuesta a las mujeres" dejar de hacer.

Aina Vidal, de En Común Podem, que formará parte de algún piquete, ha aventurado que mañana será un "día increíble", aunque en su opinión las mujeres ya han ganado dado el éxito previsto de la convocatoria.

"Nunca habíamos vivido un 8 de marzo así y solo con eso ya hemos ganado", ha afirmado Vidal, que vive las movilizaciones "con una alegría y un entusiasmo tremendo".

La diputada del PdeCat Lourdes Ciuró también ha confirmado que hará huelga y entre las discriminaciones que sufren las mujeres se ha referido sobre todo a la brecha salarial.

Ciuró ha pedido a los medios apoyar este paro y denunciar estas situaciones.

Tanto el Congreso como el Senado han despejado su agenda oficial, aunque en la Cámara Baja se han programado dos actos institucionales.

Por la mañana se celebrará en el Congreso una charla-coloquio en la que participarán mujeres que han tenido un papel destacado en diferentes ámbitos de la cultura, el deporte, la ciencia o las administraciones públicas, en una jornada en la que su fachada lucirá de color violeta.

El coloquio estará presidido por la presidenta de la cámara, Ana Pastor, y moderado por la periodista Lucía Méndez y contará con la asistencia de representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos.

Por la tarde se presentará el premio de periodismo parlamentario Josefina Carabias, en homenaje a la primera cronista política en España, que ejerció el periodismo durante la II República, la dictadura y la Transición.