Iglesias destaca la "capacidad" de Domènech como candidato a liderar Podem

Sant Joan Despí (Barcelona), 7 mar (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado hoy la "capacidad" del líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavi Domènech, para liderar Podem, si bien ha apostillado que la dirección estatal del partido se mantendrá neutral porque el "poder" de decisión lo tienen las bases.

"Mi opinión sobre Domènech la conocen ustedes, me parece el dirigente catalán más preparado intelectualmente y con más capacidad para liderar los desafíos de Cataluña", ha sostenido en declaraciones a los medios.

Ha sido tras visitar a los vecinos del número 113 de la Avenida Barcelona de Sant Joan Despí, a quienes un fondo de inversión plantea subidas desproporcionadas del alquiler que suponen un desahucio de facto.

"Si en privado me preguntaran qué es lo que pienso de que una persona como Xavier Domènech pueda liderar Podem, creo que no dudarían en la respuesta. Pero como esto no es una pregunta en privado, sino en público, tengo que decir que lo decidirán los inscritos e inscritas de Podem y que ganará el mejor", ha resuelto.