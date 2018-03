Exteriores fija servicios mínimos del 20% en embajadas y los sindicatos lamentan que no se hayan pactado

7/03/2018 - 19:01

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha fijado unos servicios mínimos del 20 por ciento en embajadas y del 25 por ciento en consulados que prestan servicios esenciales de cara a la huelga feminista convocada para el 8M, han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Estos servicios mínimos afectan al personal dependiente del Ministerio de Exteriores --que es alrededor del 60 por ciento de quienes prestan servicio en el exterior-- y no afectan ni al Instituto Cervantes ni a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Los servicios mínimos rigen para la convocatoria de huelga hecha por sindicatos minoritarios, no para los paros parciales que han convocado otros (dos horas en el caso de UGT y CCOO y cuatro en el caso de USO).

Sin embargo, tanto UGT como CSIF --que no apoya la huelga pero comparte las reivindicaciones y no ha dado consignas a sus afiliados-- han denunciado que los servicios mínimos no se han negociado y han advertido de que denunciarán los casos que consideren abusivos.

De hecho, CSIF se ha dirigido por escrito a la Dirección General de Personal denunciando esta situación y, en concreto, el caso de la embajada española en Tel Aviv donde, según dice, se ha encargado la totalidad de los servicios mínimos a cuatro mujeres, empleadas laborales, pese a que entre los contratados hay paridad total.