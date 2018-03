JxCat confía que la CUP apruebe el acuerdo con ERC y se abre a añadir "matices y apuntes"

8/03/2018 - 10:51

Incluye un proceso constituyente, recuperar ATLL y eliminar conciertos con escuelas que segregan

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

En portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha confiado este jueves en que la CUP dé el visto bueno al acuerdo de legislatura que han sellado su grupo y ERC, y se ha abierto a añadirle "matices y apuntes" que planteen los anticapitalistas.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que el documento parte del acuerdo al que ya llegaron JxCat, ERC y la CUP de cara a la investidura del entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont, pero es más extenso: "Llega a la concreción y también pone en contexto todo lo que se quiere hacer y por qué".

Así, ha avanzado que incluye suprimir la financiación pública a centros escolares que segregan a los alumnos por sexo y recuperar la gestión pública de Aigües Ter Llobregat (ATLL) "en los plazos fijados en el acuerdo".

La CUP anunció que no apoyaría la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) si el programa que presenta es autonomista, aspecto en el que insistió el miércoles el diputado 'cupaire' Carles Riera, por lo que Pujol ha respondido que su grupo y el de ERC no plantean el autonomsimo "en el sentido de los últimos 30 o 35 años".

"El documento está enviado respondiendo a la solicitud de Carles Riera y responde seguramente a sus planteamientos políticos", ha considerado, y se ha disculpado por no haberlo entregado a la CUP hasta el miércoles por la noche.

No obstante, ha apremiado a los anticapitalistas a tomar una decisión antes del lunes, día fijado para el pleno de investidura, "por la trascendencia del momento histórico" que vive Catalunya tras el referéndum del 1 de octubre.

PROCESO CONSTITUYENTE

Los independentistas proponen impulsar un proceso constituyente --como pedía la CUP-- que Pujol ha pedido llevar a cabo "en todo el país y en todas las esferas", incorporando a la ciudadanía, a entidades sociales y al Govern.

Sin embargo, no ha aclarado si se votará una propuesta constitucional al final del proceso: "Es el final de la serie de la próxima temporada".

Ha criticado que el Tribunal Constitucional haya suspendido leyes aprobadas en el Parlament para luchar contra la pobreza energética, por lo que ha pedido buscar fórmulas para superarlo y explicar a la sociedad que "tendría unos beneficios que el Estado no permite".

"La gente tiene que saber que viviría mucho mejor con las decisiones tomadas desde valores republicanos", ha reivindicado quien fue número ocho de la lista de Carles Puigdemont.

GOVERN Y BÉLGICA

Pujol ha afirmado que "está cerrado" el pacto de nombres de los nuevos consellers, aunque no ha desvelado ninguno, y ha lamentado que durante la negociación no se haya entendido que no se trataba de una negociación normal entre partidos, ha dicho.

Asimismo, ha augurado que el expresidente de la Generalitat y los exconsellers que se encuentren en el extranjero tendrán un papel destacado y "habrá decisiones estratégicas que se tomarán desde Bélgica o con Bélgica".

"Su potencia viene de la capacidad de proyectar políticas y de internacionalizar un conflicto en un mar de libertad", ha subrayado.