Cifuentes dice que el borrado de correos de cargos anteriores está "reglado"

Madrid, 8 mar (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que el borrado de las cuentas de correo de cargos anteriores está "reglado" en la Comunidad de Madrid, como lo está en cualquier administración o empresa privada, y ha negado que su Gobierno quiera entorpecer las investigaciones en el caso Púnica o cualquier otro caso de presunta corrupción.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Cifuentes ha respondido al portavoz adjunto de Cs, César Zafra, quien ha preguntado a la presidenta por el borrado de los mensajes del correo electrónico oficial de Francisco Granados, de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y de cinco directivos de la empresa pública Mintra, que fueron borrados, según consta en un informe de la Guardia Civil al juez instructor del caso Púnica.

Zafra ha afirmado que los correos de Granados y Palacios se borraron en la anterior legislatura, pero no los de los cinco cargos de Mintra, que fueron borrados "en noviembre" pasado, con Cifuentes al frente del Gobierno regional.

"No es la primera vez que pasa este triángulo de las Bermudas en la Comunidad de Madrid", se ha quejado Zafra, que ha recordado que se han perdido documentos de los casos Arpegio, Campus de la Justicia o actas del Canal del caso Lezo.

"¿Cuántos discos duros tienen que morir para que usted duerma tranquila por la noche? ¿Cuántos servidores se tienen que caer para que pueda estar respirando tranquilamente en esta bancada"?, le ha espetado el diputado, que ha apuntado que hay informes de la Fiscalía que alerta de "una cierta autoprotección" del Gobierno a anteriores responsables públicos.

Cifuentes, en su respuesta, ha reiterado la "absoluta colaboración" con la Justicia de su Gobierno y el "máximo respeto hacia todas sus actuaciones", y ha asegurado que respira y duerme "muy tranquilamente, con la conciencia muy tranquila".

"Aunque no le guste y le moleste, porque se le cae su discurso, somos un Gobierno que colabora de manera permanente con la Justicia", ha seguido diciendo Cifuentes, que ha admitido que lo que no puede aportar a la investigación son documentos que no tienen.

En este sentido, ha explicado que las cuentas de correo electrónico de anteriores cargos se dieron de baja "como se hace con todos los correos de cualquier persona que trabaja en la administración pública o en la empresa privada".

"Más allá de tonterías, en la Comunidad de Madrid hay un procedimiento reglado sobre la gestión y el uso seguro del correo, que no es único, y se aprobó en abril de 2014. Y es muy similar al que siguen en el resto de administraciones", ha explicado la presidenta, que ha añadido que si el Gobierno central impulsa una normativa para conservar los correos de los altos cargos "con criterios unificados", la Comunidad lo apoyará. "Tenemos la conciencia tranquila", ha insistido.