Miles de personas se concentran en Cibeles por la igualdad

Madrid, 8 mar (EFE).- Varios miles de personas, 14.000, según los sindicatos, se han concentrado en la Plaza de Cibeles con motivo de los paros convocados por UGT y CCOO hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el lema "Vivas, libres, unidas por la igualdad".

En el acto han intervenido los secretarios generales de UGT y CCOO, José Álvarez y Unai Sordo, junto a los secretarios generales de ambas organizaciones en Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente.

Antes de las intervenciones, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz socialista, Purificación Causapié, acompañadas por concejales de Ahora Madrid y del PSOE, han posado a las puertas del Palacio de Cibeles con carteles en los que se podía leer "Es la hora de la igualdad real ya".

Los manifestantes, mujeres y hombres, que portaban gorras, lazos, banderas, chalecos y adornos de color violeta, han exhibido carteles con lemas como "Trabajadoras somos todas", "Salarios machistas, no", "¡Justicia!", "Igualdad", "Ni locas, ni santas" ó "Ni una menos, nosotras paramos el 8M".

También han coreado consignas como "Huelga", "Hacía falta ya una huelga general", "Somos guapas, somos listas, somos feministas", "Si te pega no te quiere", "La calle y la noche, también son nuestras" "Menos violencia y más inteligencia".

A la concentración se han ido sumando mujeres y hombres, procedentes del Ayuntamiento de Madrid y de distintas empresas del centro de la ciudad.

En declaraciones a los periodistas, Causapié ha destacado que, en este 8 de marzo, "muchas mujeres políticas estamos en huelga", al tiempo que ha hecho un llamamiento a apoyar esta "exitosa huelga" y ha expresado su deseo de que esta tarde haya "una gran manifestación" en Madrid.

"Madrid siempre ha estado a la altura, por la libertad y por la igualdad", ha subrayado Causapié, quien se ha mostrado convencida de que esta tarde también la ciudad apoyará la movilización.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de CCOO Madrid, Pilar Morales, ha aseverado que "Madrid tiene hoy el corazón violeta" porque "las mujeres hemos dicho basta a la brecha salarial, a la brecha en las pensiones, a ser trabajadoras pobres y a tener que cuidar de todo el mundo porque el Estado no lo hace".

Morales ha opinado que el PP ha tenido que retroceder en su discurso "ideológico", ya no pueden negar la evidencia y se tienen que sentar a negociar políticas de género, empleos y contratos "de verdad", además de tomar conciencia de que la maternidad "no es una lacra, sino que es una inversión".

"Es la doce huelga general que se hace en España y esta vez es violeta, es de mujeres, es histórica, es internacional y es justa", ha resaltado.

Asimismo, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha opinado que hoy es "un día histórico" y se ha mostrado convencida de que habrá "un antes y un después en las políticas y la actitud de nuestros gobernantes".

"Las mujeres estamos hartas, estamos cansadas de que nos tomen el pelo, estamos hasta el moño de ser las pagadoras y las perdedoras cuando las cosas van mal y hemos dicho basta", ha afirmado.

"Las mujeres somos tan capaces como los hombres. El feminismo lo único que exige es una igualdad de oportunidades y de trato que no se están cumpliendo en este país. Si no hay igualdad, no hay democracia, y si no hay democracia, este país no es justo", ha indicado Sánchez de la Coba.

"Ya está. Se acabó. De hoy en adelante serán 365 días luchando por la igualdad real", ha resaltado.