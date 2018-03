Cleries (PDeCat) "no imagina" un 'no' de la CUP al pacto de ERC y JxCat: "No puede aspirar" a hacer todo como quiere

9/03/2018 - 12:32

Está "seguro" de que Llarena permitirá ir a la investidura a Sànchez, que será "buen" president "sin olvidar el papel que tendrá Puigdemont"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PdeCat en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha dicho este viernes que "no imagina" que la CUP rechace la propuesta de acuerdo de legislatura firmado por ERC y JxCat, subrayando que los anticapitalistas que tienen cuatro diputados en el Parlament "no pueden aspirar" a que se haga "todo" al cien por cien como ellos "digan".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Cleries ha asegurado que la CUP "buscará un encaje" porque los ciudadanos de Cataluña "han pedido" un acuerdo a la mayoría soberanista, pacto que ha denominado como de "consenso". La CUP, cuyos votos son imprescindibles para que la investidura pueda salir adelante, no se ha pronunciado todavía sobre este acuerdo, pero ya anunció que no apoyaría la candidatura de Jordi Sànchez si el programa que presenta es autonomista.

Por otra parte, el senador ha dicho que "no entra en su cabeza" que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no "permita" asistir el lunes a la sesión de investidura al candidato de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva, al que ha definido como una persona "pacifista".

Añadió que Sànchez tiene un perfil "muy adecuado" para presidir la Generalitat "sin olvidar" el papel que tendrá el expresident Carles Puigdemont que se encuentra huido en Bélgica, y ha recordado que el exlíder era el que "tenía" que haber sido candidato a la investidura.

"Desde nuestro punto de vista, la repetición de elecciones no sería buena en este momento porque supondría una frustración para todos", ha declarado Cleries al ser preguntado por la posibilidad de que el juez Llarena no permita a Sànchez salir de prisión de cara a una sesión de investidura y, ante la posibilidad de nuevos comicios en Cataluña.

"EL ESTADO TENDRÍA QUE COGER EL MODELO DE LA MULTICONSULTA"

Respecto al planteamiento en el documento que ERC y JxCat envió este jueves a la CUP de celebrar una multiconsulta, Cleries ha afirmado que el bloque soberanista "siempre" ha dicho que quiere tener la validación de la ciudadanía, incidiendo en que lo que se "acuerde" en su día tendrá que tener el voto del pueblo.

Cleries cree que en España hay "poca cultura" de hacer referéndum y considera que el Estado español "tendría" que coger el modelo de la multiconsulta porque ha dicho que es una democracia "participativa".