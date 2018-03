Margarita Robles: Ningún partido tiene derecho a capitalizar el éxito del 8M

Madrid, 9 mar (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha advertido hoy a Podemos de que no tiene "derecho a capitalizar" el éxito de la movilización feminista de ayer, al tiempo que ha avisado al presidente Mariano Rajoy de que "ya no basta con ponerse un lazo de quita y pon".

"Las reivindicaciones de ayer de las mujeres fueron transversales y ningún partido tiene derecho a capitalizar ningún movimiento espontáneo de las mujeres", ha afirmado Robles en una entrevista con Efe, en la que ha garantizado que el PSOE "no va a tratar nunca de capitalizar políticamente los movimientos transversales de la ciudadanía".

Convencida de que ayer fue una "jornada histórica", la portavoz socialista ha abogado por que las reivindicaciones de las mujeres "no se queden en la celebración de un solo día, sino que el Gobierno tome nota, deje de ponerse lazos de quita y pon y lo que haga sean medidas concretas".

"Ya no basta con ponerse un lazo de quita y pon, el PSOE exige al Gobierno que tome medidas en favor de la igualdad, y vamos a seguir reivindicando y no vamos a parar ni un momento en defender lo que son justas reivindicaciones; no nos vale simplemente con que se ponga un lazo el presidente del Gobierno", ha subrayado.

A su juicio, el lazo morado que lucieron ayer por sorpresa el presidente Rajoy y la ministra Cospedal responde únicamente a que "han hecho un cálculo electoral y se han dado cuenta de que las mujeres son más de la mitad de la población" y de que "sus reivindicaciones absolutamente justas se iban a volver en su contra".

Tras sostener que el Gobierno "no ha hecho nada para fomentar las políticas de igualdad" en lo que va de legislatura y recordar que Rajoy dijo que era preferible "no meterse en eso" de la brecha salarial, le ha exigido que apruebe el decreto ley que se precisa para dotar con 200 millones a la lucha contra la violencia machista.

"No se puede decir que se está con las mujeres maltratadas y luego regatear todo tipo de medios, como hace el Gobierno", ha acusado.

Aunque ha asegurado que personalmente no ha sufrido actitudes machistas, la también jueza ha señalado que sí ha visto en su "entorno muchas mujeres que sí" las han padecido.

Robles, que ha recordado que el grupo socialista ha puesto encima de la mesa una proposición de ley contra la brecha salarial y otra de igualdad laboral, ha apuntado también al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, como responsable de que el "ámbito educativo está fallando", cuando el 27 por ciento de los jóvenes ve "normal" controlar a su pareja.

"Es imprescindible que el ministro de Educación, que incumple pactos en materia de subcomisión, se preocupe de lo que está pasando en las escuelas y de que haya jóvenes que ven con normalidad situaciones de acoso a sus compañeras jóvenes", ha aseverado.