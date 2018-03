Feijóo dice que PP no tiene dudas sobre el modelo de financiación e insta a PSOE a resolver los "problemas entre ellos"

9/03/2018 - 14:03

Bonig acusa a Puig de "romper el consenso" y dedicarse a "enfrentar a unas comunidades con otras"

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este viernes que dentro del PP "no hay dudas" sobre la necesidad de cambiar el modelo de financiación y tienen un planteamiento "común", por lo que ha instado al PSOE a "solucionar los problemas que haya entre ellos".

Así lo ha señalado Feijóo los medios de comunicación en Valencia, en donde ha participado en unas jornadas organizadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, junto a la presidenta de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig, al ser preguntado por si ambos dirigentes habían acercado posturas sobre la financiación autonómica.

Al respecto, el presidente de la Xunta de Galicia ha señalado que el actual modelo fue aprobado en 2009 por el PSOE con el voto en contra del PP y ha destacado que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que "entró al rescate de las CCAA que tenían dificultades para llegar a fin de mes y tenían muchas quejas sobre el actual sistema".

Ha destacado que su gobierno autonómico está intentando buscar planteamientos de financiación justos y, en este sentido, ha puesto en valor la alianza sobre el modelo conseguida entre Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón, estas dos últimas gobernadas por ejecutivos socialistas.

Por ello, ha señalado que "si hay algún problema dentro del PSOE deben solucionarlo entre ellos", porque no ve "razonable" que "se deba de criticar a nadie por llegar a acuerdos entre PP y PSOE". "El PP tiene claro lo que quiere que es un sistema de financiación por consenso como el que había antes del vigente que se aprobó unilateralmente por el PSOE y nos lo impuso al resto CCAA", ha señalado.

Por tanto, ha manifestado no entender "que se critique al presidente del PP por pactar un manifiesto de principios con presidentes del PSOE" y que ahora "la responsabilidad de que la Comunitat tenga dificultades en su financiación sea del PP". "Esto es un relato que no concuerda con la realidad y los políticos no podemos utilizar cualquier argumento que vaya en contra de la realidad y los hechos. Eso no me parece adecuado", ha considerado.

"NECESITAMOS AL PSOE PARA EL CONSENSO"

Ha indicado que si en el pasado se pactó un modelo de financiación para todos los españoles "con consenso entre todas las CCAA", ahora se necesita al PSOE para volver a hacerlo. En este punto, ha reivindicado la alianza entre Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León en esta cuestión y ha afirmado que le "gustaría" que el PSOE y el PP de otras CCAA "lleguen a ese consenso".

"Dentro del PP no hay dudas y tenemos un planteamiento común. Aquí no hay enfrentamientos para nada. Hay otros partidos que sí los tienen, pero no es el caso del PP", ha zanjado.

BONIG: "PUIG SE DEDICA A ENFRENTAR A CCAA"

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha acusado al jefe del Consell, Ximo Puig, de "romper el consenso" y "dedicarse a enfrentar a unas comunidades con otras". A su juicio, el verdadero problema del presidente de la Generalitat es Compromís que "no quiere cambiar el modelo porque se le acaba el victimismo y se empezarían a ver sus vergüenzas, que no hay propuestas y no hay gestión".

Por ello, le ha reclamado que se "siente a negociar de una vez por todas ese cambio de modelo desde el consenso" y trabaje por un sistema donde "no haya comunidades vencedoras ni vencidas como pasó en 2009 con Zapatero". "Trabajemos por los 47 millones de españoles que son iguales en derechos y obligaciones", ha subrayado.

Ha destacado que la Comunitat Valenciana y Galicia tienen "absolutamente claro" que hay que cambiar un modelo de financiación que se aprobó con el voto en contra del PP y que "lo sacó adelante Zapatero para beneficiar a los independentistas catalanes como moneda de cambio para formar Gobierno, un modelo que discriminaba a la Comunitat Valenciana".

Bonig ha recordado que el PP le ha ofrecido a Ximo Puig "el mayor aval político que podría tener el Presidente de la Generalitat que es el apoyo del PP y las negociaciones con comunidades como Madrid y Murcia" para avanzar en ese modelo que ha recordado que "tiene que ser consensuado en el seno del CFPP y entre todos".

En este contexto, ha reiterado el apoyo del PP para que "deje de generar conflictos entre comunidades y territorio". "No solo con el PP sino dentro de su partido con el resto de varones socialistas", ha indicado para preguntar a Puig "cuál es su problema para sentarse PSOE y PP" y señalar que "el verdadero problema lo tiene con su socio de Gobierno, Compromís, que no quiere cambiar el modelo porque se le acaba el victimismo y se empezarían a ver sus vergüenzas, que no hay propuestas y no hay gestión", ha zanjado.