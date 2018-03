Villacís lamenta que el Plan de Igualdad municipal "ya va tarde"

Madrid, 9 mar (EFE).- La portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado hoy que el Plan de Igualdad municipal "llega tarde", ya que "han tardado muchísimo más tiempo del que esperábamos".

Villacís también ha criticado el proceso que se ha llevado a cabo, ya que "inicialmente iban a contar con nuestras aportaciones", pero luego "lo han sacado sin mostrarnos al resto de grupos cuál era el resultado".

Así lo ha afirmado tras reunirse con la prensa un día después del la manifestación del Día Internacional de la Mujer, en la que ella, junto a su partido, fue increpada e insultada por un grupo de personas que "manipulan a las mujeres como si fuese su causa", ha afirmado.

"Son grupúsculos que se disfrazan de feminismo cuando, en realidad, son los mismos radicales y totalitarios de siempre, que pretenden decirnos a nosotras dónde podemos y dónde no podemos estar", ha criticado Villacís.

Si durante muchos años las mujeres "se han ido ganando pizcas de libertad, yo la utilicé ayer para estar donde me daba la gana, y no aceptando que ninguna de ellas me impusiese dónde podía o no estar", ha afirmado.

A pesar de ello, también hubo "mucha gente para apoyarnos y para decirnos 'estamos con vosotras; esto no es de recibo, estas mujeres no os pueden impedir que os manifestéis'", ha afirmado.

"Yo me quedo con eso, y sobre todo con que el día de ayer fue algo histórico y que nos sentimos muy orgullosas de haber estado ahí", ha apuntado la portavoz.

Por ello, Villacís ha señalado que su partido "seguirá trabajando en las calles como en las instituciones para impulsar medidas que apuesten por la igualdad de derechos".